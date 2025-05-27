Казахстан может заработать $2,5 млрд, используя лишь 20% популяции сайгаков

По его словам, в рамках исследований изучались паразитарные заболевания. Так, возбудитель мoniezia expanza был обнаружен у 63,34% сайгаков, echinococcus granulosus larvae - у 16,66%, coenurus cerebralis - у 18%, nematodirus spathiger - у 64%. Это говорит о широком распространении паразитов среди сайгаков.

- Сейчас около 4 млн особей обитают в Западном Казахстане. Что будет предстоящей зимой. Естественная смертность в степи составляет от 16 до 25%. Если погибнет 20%, это 800 тысяч туш. Как мы их будем утилизировать весной. Это может стать источником распространения опасных заболеваний. Учитывая эти риски, мы предлагаем Правительству внедрить устойчивую модель использования сайгаков, в том числе переработку их мяса и шкур. Если не начать действовать сейчас, потом будет поздно, - заявил А. Шамшидин.

Он отметил, что необходимо внедрение технологии полувольного разведения сайгаков. Это содержание на больших огражденных территориях с частичным контролем.

- Если ежегодно использовать 20% от популяции в 4-5 млн голов, то только на продаже мяса можно заработать порядка 2,5 млрд долларов США. Еще около 1 млрд долларов может принести переработка внутренностей и других побочных продуктов. Кроме того, есть огромный потенциал для фармацевтической отрасли, - подчеркнул ученый.

Напомним, в 2023 году было произведено 5 425 кг консервы из мяса сайгаков. Произведенные консервы тогда продавались в трех городах Казахстана. Выпуском консервов из мяса сайгаков занималось только одно предприятие (ТОО «Торгай ет»). В декабре 2023 года в ТОО «Торгай ет» выпуск консервов из мяса сайгаков был прекращен.

По данным Минэкологии, в 2024 году популяция сайгаков в стране превысила 2,8 млн особей. В настоящее время, по предварительным оценкам, численность приблизилась к 4 млн, а с учетом периода окота может превысить 5 млн.