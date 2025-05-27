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    12:23, 27 Май 2025 | GMT +5

    Численность сайгаков в Казахстане может превысить 5 миллионов

    Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на заседании в Мажилисе сообщил, что в ближайшее время в Правительство будет внесено предложение по регулированию численности сайгаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сайгак
    Фото: turkystan.kz

    По данным министерства, в 2024 году популяция сайгаков в стране превысила 2,8 млн особей. Однако уже сейчас, по предварительным оценкам, численность приблизилась к 4 млн, а с учетом периода окота может превысить 5 млн.

    По словам вице-министра, для координации действий в семи регионах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей.

    — В части устойчивого использования по поручению Правительства мы изучаем мнение общественности. Был проведен ряд круглых столов с участием депутатов, ученых, международных экспертов. Все высказывают мнение, что необходимо переходить к устойчивому использованию, — подчеркнул Нуркен Шарбиев.

    По его словам, сейчас Институт зоологии завершает подготовку биологического обоснования, на базе которого и будет сформировано предложение.

    — Надеюсь, на этой неделе мы внесем уже в Правительство предложение о переходе к устойчивому использованию. Говоря простыми словами, по изъятию определенного количества в соответствии с биологическим обоснованием, — добавил вице-министр.

    Напомним, ранее эксперт из Германии высказался, что оптимальная численность сайгаков, вероятно, выше, чем предполагается. А в Акмолинской области бьют тревогу — сайгаки продолжают уничтожать посевы.

    Теги:
    Экология Сайгак Минэкологии и природных ресурсов Животные
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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