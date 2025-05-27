Численность сайгаков в Казахстане может превысить 5 миллионов

По данным министерства, в 2024 году популяция сайгаков в стране превысила 2,8 млн особей. Однако уже сейчас, по предварительным оценкам, численность приблизилась к 4 млн, а с учетом периода окота может превысить 5 млн.

По словам вице-министра, для координации действий в семи регионах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей.

— В части устойчивого использования по поручению Правительства мы изучаем мнение общественности. Был проведен ряд круглых столов с участием депутатов, ученых, международных экспертов. Все высказывают мнение, что необходимо переходить к устойчивому использованию, — подчеркнул Нуркен Шарбиев.

По его словам, сейчас Институт зоологии завершает подготовку биологического обоснования, на базе которого и будет сформировано предложение.

— Надеюсь, на этой неделе мы внесем уже в Правительство предложение о переходе к устойчивому использованию. Говоря простыми словами, по изъятию определенного количества в соответствии с биологическим обоснованием, — добавил вице-министр.

Напомним, ранее эксперт из Германии высказался, что оптимальная численность сайгаков, вероятно, выше, чем предполагается. А в Акмолинской области бьют тревогу — сайгаки продолжают уничтожать посевы.