Более 5 тонн консервов произвели из мяса сайгаков в 2023 году в РК

В Министерстве сельского хозяйства озвучили данные по производству консервов из мяса сайгаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В 2023 году произведено 5 425 кг консервы из мяса сайгаков. Произведенные консервы в прошлом году продавались в Костанайской области (г. Аркалык и Костанай) и в Астане, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что только одно предприятие (ТОО «Торгай ет») занималось выпуском консервов из мяса сайгаков.

В декабре 2023 года в ТОО «Торгай ет» выпуск консервов из мяса сайгаков был прекращен.