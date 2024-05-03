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    11:15, 03 Май 2024 | GMT +6

    Более 5 тонн консервов произвели из мяса сайгаков в 2023 году в РК

    консервы
    Фото: freepik.com

    В Министерстве сельского хозяйства озвучили данные по производству консервов из мяса сайгаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В 2023 году произведено 5 425 кг консервы из мяса сайгаков. Произведенные консервы в прошлом году продавались в Костанайской области (г. Аркалык и Костанай) и в Астане, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что только одно предприятие (ТОО «Торгай ет») занималось выпуском консервов из мяса сайгаков.

    В декабре 2023 года в ТОО «Торгай ет» выпуск консервов из мяса сайгаков был прекращен.

    — Мясоперерабатывающие предприятия не ставят перед собой задачу перерабатывать мясо сайгаков, так как в основном они ориентированы на убой крупного и мелкого рогатого скота, — добавили в ведомстве.

    Теги:
    Регионы Минсельхоз Производство Сайгак Продукты Мясо сайгаков
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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