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    08:56, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил детей с праздником

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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    Фото: akorda.kz

    – Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества – наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего! – написал Президент на своей странице в социальной сети Х.

    Напомним, сегодня Казахстан отмечает Международный День защиты детей.

    По традиции этот день празднуется 1 июня в ряде стран, в том числе в Казахстане. Праздник служит напоминанием о важности соблюдения и защиты основных прав несовершеннолетних — права на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие, а также на защиту от насилия по всему миру.

    В честь первого праздника лета в Астане, Алматы и регионах страны проводятся десятки мероприятий в разных форматах под общей тематикой «Астана балалары». Жителей и гостей города ждут фестивали, конкурсы, челленджи, концерты, постановки и многое другое. Также 1 июня в Алматы для детей до 14 лет проезд в метро будет бесплатным.

    Ранее в Министерстве туризма и спорта рассказали, какие мероприятия и проекты будут организованы для детей и подростков в период летних каникул.

    Теги:
    Президент Дети Касым-Жомарт Токаев Общество
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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