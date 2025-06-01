Касым-Жомарт Токаев поздравил детей с праздником

– Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества – наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего! – написал Президент на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, сегодня Казахстан отмечает Международный День защиты детей.

По традиции этот день празднуется 1 июня в ряде стран, в том числе в Казахстане. Праздник служит напоминанием о важности соблюдения и защиты основных прав несовершеннолетних — права на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие, а также на защиту от насилия по всему миру.

В честь первого праздника лета в Астане, Алматы и регионах страны проводятся десятки мероприятий в разных форматах под общей тематикой «Астана балалары». Жителей и гостей города ждут фестивали, конкурсы, челленджи, концерты, постановки и многое другое. Также 1 июня в Алматы для детей до 14 лет проезд в метро будет бесплатным.

Ранее в Министерстве туризма и спорта рассказали, какие мероприятия и проекты будут организованы для детей и подростков в период летних каникул.