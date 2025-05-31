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    17:28, 31 Май 2025 | GMT +5

    Как в Астане отметят Международный день защиты детей

    1 июня в мире отмечают Международный день защиты детей. В честь первого праздника лета в столице проводятся десятки мероприятий в разных форматах под общей тематикой «Астана балалары». Жителей и гостей города ждут фестивали, конкурсы, челленджи, концерты, постановки и многое другое, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    дети, день защиты детей, балалар қорғау күні
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    1 и 2 июня в парке Жетісу с 10 утра будет работать семейный фестиваль «Бөпе fair».

    Со 2 по 10 июня в парке аттракционов у ЦСО Ailand организуют ежедневную шоу-программу для детей с караоке, танцевальными баттлами, играми и конкурсами.

    В 6:30 утра в Триатлон-парке 1 июня стартуют участники благотворительного забега «Charity Samruk Marathon – 2024».

    1 и 2 июня на городской площади пройдет фестиваль «Creative Summer» с 14:00 до 20:00.

    1 июня в 15 часов на Арбате состоится караоке «Қара, оқы», юные участники смогут исполнить популярные песни на сцене.

    1 июня в столичном Амфитеатре в течение всего дня будет проходить детский фестиваль творчества и спорта.

    В 11 часов 1 июня в жилом массиве «Пригородный» пройдет праздничный концерт для детей.

    В сквере Айгыржал в жилом массиве «Уркер» в 14:00 начнется концерт с шоу-программой и аниматорами для детей.

    На открытых площадках во всех пяти районах столицы будут проходить праздничные концерты.

    Театр «Жастар» в 11:00 и 12:30 приглашает юных зрителей на сказку Л.Толстого «Буратино».

    В этот же день в 15:00 на понтонной сцене на набережной реки Если пройдет праздничный концерт.

    2 июня пройдет велопробег «Ерекше әлем» по объездной дороге Косшы- Ильинка с 9:00 до 13:00.

    Симфонический оркестр столичной филармонии выступит с благотворительным концертом «Балалардан балаларға базарлық», этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» проведет День открытых дверей, а русский театр драмы имени Горького приглашает на показ сказки Супонина «Коза-Дереза».

    По инициативе районных акиматов для детей из малообеспеченных семей в честь праздника организуют походы в кино, музеи, театры.

    В районах столицы ко Дню защиты детей официально откроют несколько новых дворовых пространств.

    Теги:
    Культура Дети Регионы Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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