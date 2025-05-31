Как в Алматы отметят Международный день защиты детей

Главным событием станет городской детский фестиваль «БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST», который пройдет с 12:00 до 16:00 в сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Фестиваль объединит более тысячи участников.

Концепция фестиваля — футуристический «город будущего», где дети смогут посетить тематические зоны, посвященные экологии, культуре, традициям, технологиям и профессиям. Участников ждут мастер-классы, квесты, интерактивные занятия, а также игровая валюта, которую можно будет обменять на подарки.

Кроме того, 1 июня состоится семейный фестиваль-концерт Bala Star Almaty, который пройдет в Центральном парке культуры и отдыха (начало в 11:00). В нем примут участие звезды казахстанской эстрады — Роза Рымбаева, Жаркынай Ханайым, Айгуль Косанова, Диная, а также юные исполнители и творческие коллективы: Алсу Улханова, Шерхан Арыстан, Нагашыбай Мирас, ансамбли «Сармат», «Гүлстан» и вокальная студия «Бозторғай».

Гостей также ждет праздничный флешмоб «Алматым жүрегімде» с участием более 200 детей из хореографических студий города и семейное караоке Voice Family. Особый интерес у детей вызовет выступление артистов Театра кукол.

В малом зале Almaty Gallery 1 июня в 12:00 откроется персональная выставка юной художницы Рауаны Олжас «Палитра моего детства». В экспозиции будут представлены яркие пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции, созданные участницей международных конкурсов. Выставка будет открыта для посещения до 15 июня.

Познавательное мероприятие для младших школьников пройдет в Музее истории города Алматы. В течение дня здесь под руководством старшего научного сотрудника будет организована игра «Юный археолог», в ходе которой дети познакомятся с основами археологии, увидят процесс археологических раскопок и поработают с копиями древних артефактов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Особая праздничная программа состоится и в городских библиотеках. 1 июня с 10:00 в парке имени Махатмы Ганди при участии библиотеки № 4 начнется масштабный праздник «Алматы — город счастливых детей». Детей ждут творческие мастер-классы, выставки, встречи с писателями и буккроссинг. В детской библиотеке имени И. А. Крылова состоятся театрализованные представления, концерт, веселые квесты и творческая встреча с детским писателем Магирой Кожахметовой.

В юношеской библиотеке имени Жамбыла учащиеся специализированного лицея № 92 примут участие в литературных чтениях, конкурсах и художественных активностях. 2 июня в Центральной городской детской библиотеке имени С. Бегалина пройдет праздник «Книжное лето» с театрализованным представлением, мастер-классами, флешмобом и посещением контактного зоопарка.

1 июня на базе Алматинского зоопарка начнет работу Летняя Зоошкола — образовательный проект для школьников в возрасте от 9 до 16 лет. Программа направлена на развитие экологической культуры и формирование интереса к зоологии, биологии и охране окружающей среды. В течение лета участники будут посещать теоретические и практические занятия, знакомиться с повседневной работой сотрудников зоопарка, наблюдать за животными и осваивать основы ухода за ними. Занятия проходят на бесплатной основе и проводятся специалистами зоопарка — зоологами, ветеринарами и педагогами. Курсы включают тематические лекции, экскурсии, мастер-классы и интерактивные занятия. Для участия требовалось написать сочинение на тему «Почему я хочу учиться в Зоошколе».

Все указанные мероприятия пройдут на бесплатной основе для детей.

Также праздничные мероприятия 1 июня пройдут в районах города:

В Алмалинском районе в 12:00 в парке Ганди пройдет тематическое детское мероприятие с играми и конкурсами. Аниматоры проведут игры по мотивам популярных детских мультфильмов. Гостей парка в этот день ждет развлекательная шоу-программа и цирковое представление Мурата Мутурганова.

В Алатауском районе в 11:00, в сквере Зердели (микрорайон Зердели, 180а), состоится праздничное мероприятие для детей: концерт, цирковое шоу и различные интерактивные активности с участием аниматоров.

В Ауэзовском районе в 18:00 в Family park пройдет праздничный показ мультфильма под открытым небом.

В Бостандыкском районе — праздничные мероприятия (концертная программа, детский забег, мастер-классы) пройдут с 10:00 в парке первого Президента.

В Жетысуском районе в 10:00, в микрорайоне Кулагер, пройдет фестиваль «Jetisu Fest» с концертной программой и участием аниматоров.

В Турксибском районе — районный праздник празднование пройдет в 10:00 перед Домом школьников № 6 по адресу пр. Сейфуллина, 13/1.

В Медеуском районе в 11:00 в Центральном Парке культуры и отдыха детей ждет концертная программа.

В Наурызбайском районе в 18:00 в амфитеатре при акимате состоится «Киновечер под открытым небом» с развлекательной программой для детей.

В преддверии Международного дня защиты детей министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к казахстанцам с поздравлением и рассказала о предстоящих инициативах в рамках декады, приуроченной к празднику.

Ранее в Астане прошла семейная эстафета в честь Дня защиты детей.