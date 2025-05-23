Аида Балаева обратилась к казахстанцам перед Днем защиты детей

Декада стартует под лозунгом «Отбасы — тәрбие бастауы!». Министр подчеркнула важность крепкой семьи и осознанного родительства в формировании личности ребёнка.

— Крепкая семья и любящие родители — главное для каждого человека. Ведь именно семья играет ключевую роль в жизни ребёнка. Именно в семье закладываются моральные ценности, формируется личность, раскрываются таланты. В своих выступлениях Глава государства неоднократно отмечал солидарную ответственность государства и родителей за обучение и воспитание детей, важность осознанного родительства, — отметила Аида Балаева.

Согласно социологическим данным, 90% казахстанцев считают родительство важнейшей частью жизни, а 85% — отмечают необходимость взаимопонимания между детьми и взрослыми как основу благополучия семьи.

Министр напомнила, что государство обеспечивает поддержку семьям и детям как в быту, так и на институциональном уровне. В частности, она отметила эффективность пилотного проекта «One-Stop-Service», в рамках которого уже рассмотрено около 50 уголовных дел, преимущественно по фактам сексуального насилия над детьми. Более 700 женщин и детей получили правовую и психологическую помощь.

Также ведётся работа над программой «Дети Казахстана», направленной на воспитание традиционных семейных ценностей, защиту и поддержку детей. Помимо этого, в этом году Министерство культуры и информации начало реализацию проекта «Академия родителей». Как отметила глава ведомства, это обучение для казахстанских отцов и матерей на лучших международных и национальных практиках по воспитанию детей. В скором времени будет запущена специальная онлайн-платформа.

— От лица Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК призываю проявлять больше внимания к своим детям, их интересам и проблемам. Участие в жизни своих детей, искренний интерес к их увлечениям и доверительные беседы — это основа их гармоничного развития и действенная профилактика возможных трагедий. Пусть счастливое и здоровое подрастающее поколение — будет самой большой нашей гордостью и истинным показателем благополучия государства! — заявила Аида Балаева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывается своя национальная программа «Safe Kids».