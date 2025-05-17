РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:41, 17 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане разрабатывается своя национальная программа «Safe Kids»

    Сегодня в Астане состоялась встреча Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина с Региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии госпожой Реджиной Де Доминичис, передает агентство Kazinform.

    В Казахстане разрабатывается своя национальная программа «Safe Kids»
    Фото: Акорда

    Во встрече также приняла участие Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, которая презентовала программу «Safe Kids», в которой объединены принимаемые совместные меры госорганов и институтов гражданского общества по превенции суицида, насилия и буллинга в отношении детей.

    Данный проект предусматривает системные меры по раннему выявлению и помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, методическую помощь педагогам и родителям, правовую и информационную поддержку, а также воспитательную работу, основанную на ценностном подходе.

    Региональный директор ЮНИСЕФ Реджина Де Доминичис отметила глубокую проработанность презентованной программы «SafeKids», отметив его комплексный характер и реализованные инновационные решения.

    Теги:
    Дети Безопасность Ерлан Карин Госпрограммы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают