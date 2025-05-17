В Казахстане разрабатывается своя национальная программа «Safe Kids»

Во встрече также приняла участие Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, которая презентовала программу «Safe Kids», в которой объединены принимаемые совместные меры госорганов и институтов гражданского общества по превенции суицида, насилия и буллинга в отношении детей.

Данный проект предусматривает системные меры по раннему выявлению и помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, методическую помощь педагогам и родителям, правовую и информационную поддержку, а также воспитательную работу, основанную на ценностном подходе.

Региональный директор ЮНИСЕФ Реджина Де Доминичис отметила глубокую проработанность презентованной программы «SafeKids», отметив его комплексный характер и реализованные инновационные решения.