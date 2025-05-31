Семейная эстафета прошла в Астане в честь Дня защиты детей

В спортивном мероприятии приняли участие восемь команд, состоящих из сотрудников железнодорожной отрасли и их детей.

Цель эстафеты — укрепление семейных ценностей, развитие командного духа, а также пропаганда здорового и активного образа жизни среди работников железнодорожной сферы и их семей. Участники состязались в различных спортивных и развивающих конкурсах, проявляя ловкость, выносливость и взаимоподдержку.

Фото: Аппарат акима района “Сарыарка”

— Мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, мы проводим ежегодно. Это уже стало доброй традицией — каждый год 1 июня мы собираемся вместе, чтобы отметить этот важный праздник, укрепить семейные ценности и поддержать здоровый образ жизни среди работников железнодорожной отрасли и их детей, — отметила главный специалист аппарата акима района Сарыарка Аяулым Адешова.

Победу одержала команда «Бiрлік», которую представляла молодая многодетная семья Кусаиновых. Глава семьи — Дастан Кусаинов — работает в железнодорожной отрасли более 13 лет. Их сплочённость, активность и стремление к победе впечатлили как организаторов, так и остальных участников.

— Мы были приятно удивлены уровнем подготовки всех команд. Особенно хочется отметить семью Кусаиновых — победителей эстафеты. Их настрой, взаимопонимание и отличная физическая подготовка стали примером для остальных участников, — добавила Аяулым Адешова.

Фото: Аппарат акима района “Сарыарка”

По её словам, мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, а все участники выразили благодарность за возможность провести день активно и с пользой в кругу семьи. По итогам состязания команды получили памятные призы и заряд положительных эмоций.