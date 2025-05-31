1 июня проезд в метро Алматы для детей будет бесплатным

Акция действует на протяжении всего дня – с момента открытия и до закрытия станций метро.

По данным метрополитена Алматы, инициатива направлена на поддержку семей с детьми и приурочена к празднику. Ожидается, что это создаст дополнительный повод для семейных прогулок и участия в праздничных мероприятиях в городе.

В начале года на станциях алматинского метро приступили к установке ограждений для обеспечения безопасности пассажиров.

Также в метрополитене началась модернизация турникетов. Теперь за проезд можно будет оплатить прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с сервисом Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

О том, как в Алматы отметят Международный день защиты детей читайте здесь.



