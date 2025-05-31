РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 31 Май 2025 | GMT +5

    1 июня проезд в метро Алматы для детей будет бесплатным

    В честь Международного дня защиты детей 1 июня в Алматы проезд в метро для детей до 14 лет будет бесплатным, передает корреспондент агентства Kazinform.

    метро
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Акция действует на протяжении всего дня – с момента открытия и до закрытия станций метро.

    По данным метрополитена Алматы, инициатива направлена на поддержку семей с детьми и приурочена к празднику. Ожидается, что это создаст дополнительный повод для семейных прогулок и участия в праздничных мероприятиях в городе.

    В начале года на станциях алматинского метро приступили к установке ограждений для обеспечения безопасности пассажиров.

    Также в метрополитене началась модернизация турникетов. Теперь за проезд можно будет оплатить прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с сервисом Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

    О том, как в Алматы отметят Международный день защиты детей читайте здесь.

    Теги:
    День защиты детей Дети Транспорт Алматы Метро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают