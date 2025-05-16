Все турникеты в метро Алматы оснастят бесконтактной системой оплаты

Ранее пассажиры могли оплатить банковской картой лишь через кассу или один специальный турникет. Теперь все турникеты на всех станциях будут оснащены бесконтактной системой оплаты.

В метрополитене уверены, что это нововведение ускорит проход пассажиров, также станет удобным для тех, кто не пользуется транспортными картами.

Запуск новой системы оплаты ожидается осенью 2025 года. Оплатить проезд можно будет прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с сервисом Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Напомним, в Алматы до 2030 года планируется построить три станции до рынка «Барлык». В целом на строительство новых станций метро планируется привлечь 1 млрд долларов.