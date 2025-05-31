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    10:15, 31 Май 2025 | GMT +5

    Новые автомобили получили павлодарские учреждения для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей

    В преддверии Международного дня защиты детей в торжественной и праздничной атмосфере аким Павлодарской области Асаин Байханов вручил ключи от новых микроавтобусов восьми учреждениям, оказывающим помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

    Новые автомобили получили павлодарские учреждения для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей
    Фото: Валерий Бугаев

    Передача транспорта стала ярким символом государственной поддержки организаций, ежедневно выполняющих важнейшую социальную миссию — обеспечивать заботу, воспитание и всестороннее развитие детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Новые микроавтобусы получили детские деревни семейного типа» в Павлодаре и с. Кенжеколь, КГКП «Жас ұрпақ», региональный центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, а также центры поддержки детей с особыми образовательными потребностями Павлодара, Экибастуза, с. Шакат и с. Успенка.

    Новые автомобили получили павлодарские учреждения для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей
    Фото: акимат Павлодарской области

    Руководители учреждений выразили искреннюю благодарность за внимание к проблемам детей и подчеркнув, что новые автомобили значительно расширят возможности в деле оказания помощи их подопечным.

    — Для нас это не просто транспорт — это новые маршруты доброты, возможности для социализации и полноценной жизни детей. Мы благодарны за поддержку и верим, что вместе сможем дать нашим детям больше тепла, уверенности и заботы, - отметила Нагима Абдрахманова, руководитель Центра поддержки детей «Үміт» г. Экибастуз.

    Теги:
    Социальная поддержка Регионы Акимат Павлодарская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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