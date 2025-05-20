Чем займут детей в Казахстане на летних каникулах

— В период летних каникул будут проводиться тесты Президента для детей и подростков, республиканский турнир по футболу «KAPSHAGAI KIDS TROPHY». Также пройдут комплексные соревнования среди сельских школ «Ауыл спорты», республиканский турнир по футболу среди детей сельской местности «HALYK OPEN CUP». Для досуга и спортивной подготовки детей успешно реализуются проекты «Доступный спорт» и «Аула Фит», — сообщил на заседании Правительства вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

В рамках государственного спортивного заказа функционируют свыше 7 тысяч спортивных секций, которые бесплатно посещают более 250 тысяч детей и подростков. Эти программы также охватывают летний период.

Во всех регионах республики в июне и августе пройдут физкультурно-массовые и оздоровительные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей (1 июня) и Дню спорта (18 августа). Кроме того, продолжается проведение национальной школьной спортивной лиги среди общеобразовательных школ по 10 видам спорта.

— На сегодняшний день в Казахстане круглогодично функционирует 521 детско-юношеская спортивная школа, в которых занимаются более 406 тыс. детей, а также 14 областных и 5 республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва с общим охватом свыше 6,5 тыс. детей. Для воспитанников данных учреждений в летнее время будут организованы спортивные и спортивно-оздоровительные лагери, — добавил вице-министр.

Особое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями. В этом направлении будут организованы мероприятия по мотивации детей с ограниченными возможностями к занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, раскрытию их потенциала.

Так, летом продолжатся региональные отборочные соревнования Национальных инклюзивных игр «Жулдызай» по 7 видам спорта.

По национальным видам спорта также запланированы:

республиканский турнир по тогызкумалак «Жас Үміт»;

чемпионат Республики Казахстан среди юношей по жамбы ату;

первенство Казахстана по қазақ күресі среди детей 2012–2013 годов рождения;

чемпионат Республики по асық ату среди юниоров.

— При проведении всех мероприятий совместно со всеми заинтересованными сторонами будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников, — подчеркнул Ержан Еркинбаев.

Также он сообщил, что в рамках поручения Администрации Президента проведено совещание с местными исполнительными органами на тему «Соблюдение правил безопасности перевозки детей автотранспортом». Спортивным федерациям и региональным управлениям направлены иллюстрированные методические рекомендации по безопасной перевозке детей организациями в сфере культуры и спорта.