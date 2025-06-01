Казахстан отмечает Международный День защиты детей

День защиты детей учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. А впервые отмечался в 1950 году. Детям посвящены также Международный день невинных детей — жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня), Всемирный день ребенка (20 ноября). Кроме того, на уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная СССР 13 июля 1990 года.

В Казахстане 1 июня традиционно проходит множество культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к празднику. В стране также особое внимание уделяется формированию безопасной и благоприятной среды для подрастающего поколения.

Ранее министр культуры и информации Аида Балаева напомнила о старте декады, приуроченной к празднику, под девизом «Отбасы — тәрбие бастауы!». Она подчеркнула, что государство оказывает поддержку семьям и детям как в быту, так и на институциональном уровне.

В частности, она отметила эффективность пилотного проекта «One-Stop-Service», в рамках которого уже рассмотрено около 50 уголовных дел, преимущественно по фактам сексуального насилия над детьми. Более 700 женщин и детей получили правовую и психологическую помощь.

Также ведётся работа над программой «Дети Казахстана», направленной на воспитание традиционных семейных ценностей, защиту и поддержку детей. Помимо этого, в этом году

Министерство культуры и информации начало реализацию проекта «Академия родителей». Как отметила глава ведомства, это обучение для казахстанских отцов и матерей на лучших международных и национальных практиках по воспитанию детей. В скором времени будет запущена специальная онлайн-платформа.

За последние два года в Казахстане принят ряд мер, разработаны программы и законы, направленные на обеспечение безопасности и защиту прав детей, профилактику насилия, суицидов и подростковой преступности. В рамках данной работы Уполномоченным по правам ребенка Динарой Закиевой инициировано 120 поправок в законодательство.

В этом году был проведен мониторинг ситуации в 13 регионах и 73 населенных пунктах, включая анонимные опросы детей в 272 учреждениях и посещение 173 семей. По его итогам выявлено 171 нарушение в реализации норм принятых законов и функционировании системы защиты прав детей.

Ведется работа по созданию управлений по защите прав детей при акиматах областей, а также разрабатывается законопроект, в котором будут закреплены функции и статус региональных органов, ответственных за охрану детства.

В честь первого праздника лета в Астане, Алматы и регионах страны проводятся десятки мероприятий в разных форматах под общей тематикой «Астана балалары». Жителей и гостей города ждут фестивали, конкурсы, челленджи, концерты, постановки и многое другое. Также 1 июня в Алматы для детей до 14 лет проезд в метро будет бесплатным.

Ранее в Министерстве туризма и спорта рассказали, какие мероприятия и проекты будут организованы для детей и подростков в период летних каникул.