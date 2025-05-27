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    11:13, 27 Май 2025 | GMT +5

    Спрос будет жесткий: в срок выполнить ремонт теплоисточников поручил Олжас Бектенов

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил усилить работу по ремонту теплоисточников в летний период, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бектенов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Сегодня на заседании Правительства были рассмотрены итоги прошедшего отопительного сезона и подготовка к следующему. Премьер-министр отметил, что прошедший отопительный сезон завершен без серьезных сбоев в теплоснабжении.

    — Текущей зимой количество технологических нарушений сократилось на 10%. Принятые меры позволили увеличить финансирование модернизации наших тепловых станций на 44%, а тепловых сетей — почти на 30%. По поручению Главы государства в приоритетном порядке завершена модернизация 19 теплоисточников, — сообщил О.Бектенов.

    По его словам, необходимо продолжить ремонтные работы по всем оставшимся тепловым станциям и сетям с высоким процентом износа.

    — Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить население качественными услугами по тепло и электроснабжению, а имеющееся оборудование не доводить до критических сроков эксплуатации. А для этого нужно вести постоянную планомерную работу по ремонту и замене основного оборудования энергоисточников и сетей. Сейчас начинается активная фаза ремонтной кампании, поэтому весь летний период необходимо работать в усиленном режиме. Времени на раскачку нет. Все работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Спрос будет жесткий, — подчеркнул глава Правительства.

    В Казахстане изношены почти 50% сетей тепло- и водоснабжения.

    Теги:
    Правительство РК Тепловые сети Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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