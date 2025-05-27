Спрос будет жесткий: в срок выполнить ремонт теплоисточников поручил Олжас Бектенов

Сегодня на заседании Правительства были рассмотрены итоги прошедшего отопительного сезона и подготовка к следующему. Премьер-министр отметил, что прошедший отопительный сезон завершен без серьезных сбоев в теплоснабжении.

— Текущей зимой количество технологических нарушений сократилось на 10%. Принятые меры позволили увеличить финансирование модернизации наших тепловых станций на 44%, а тепловых сетей — почти на 30%. По поручению Главы государства в приоритетном порядке завершена модернизация 19 теплоисточников, — сообщил О.Бектенов.

По его словам, необходимо продолжить ремонтные работы по всем оставшимся тепловым станциям и сетям с высоким процентом износа.

— Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить население качественными услугами по тепло и электроснабжению, а имеющееся оборудование не доводить до критических сроков эксплуатации. А для этого нужно вести постоянную планомерную работу по ремонту и замене основного оборудования энергоисточников и сетей. Сейчас начинается активная фаза ремонтной кампании, поэтому весь летний период необходимо работать в усиленном режиме. Времени на раскачку нет. Все работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Спрос будет жесткий, — подчеркнул глава Правительства.

В Казахстане изношены почти 50% сетей тепло- и водоснабжения.