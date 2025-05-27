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    10:56, 27 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане изношены почти 50% сетей тепло- и водоснабжения

    В Казахстане высокий уровень износа инженерных сетей остается одной из ключевых проблем в прохождении отопительного сезона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тэц
    Фото: UKIMET

    Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. 

    По его словам, ежегодно при прохождении отопительного сезона имеются риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения ввиду высокого износа.

    — В прошедшем отопительном сезоне зафиксированы 53 технологических нарушений в системах теплоснабжения и 264 технологических нарушений на сетях водоснабжения и водоотведения, — отметил Ерсайын Нагаспаев. 

    В основном, технологические нарушения наблюдались в области Абай, а также Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и в городе Астане.

    По данным Министерства, общая протяжённость сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения по стране составляет порядка 137 тыс. километров. Средний износ составляет 49%, требуют замены порядка 67 тыс. км. 

    Наиболее изношенные инженерные сети находятся в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, в областях Абай и Улытау.

    В текущем году на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения из республиканского бюджета предусмотрено 176 млрд тенге. Кроме того, в рамках плана действий по реализации предвыборной программы Главы государства, к 2030 году планируется снизить уровень износа инженерных сетей до 40%.

    Добавим, более 75 млрд тенге потратят на ремонт теплосетей в 2025 году в Казахстане.

    Теги:
    Правительство Регионы Тепловые сети Вода
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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