В Казахстане изношены почти 50% сетей тепло- и водоснабжения

Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, ежегодно при прохождении отопительного сезона имеются риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения ввиду высокого износа.

— В прошедшем отопительном сезоне зафиксированы 53 технологических нарушений в системах теплоснабжения и 264 технологических нарушений на сетях водоснабжения и водоотведения, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

В основном, технологические нарушения наблюдались в области Абай, а также Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и в городе Астане.

По данным Министерства, общая протяжённость сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения по стране составляет порядка 137 тыс. километров. Средний износ составляет 49%, требуют замены порядка 67 тыс. км.

Наиболее изношенные инженерные сети находятся в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, в областях Абай и Улытау.

В текущем году на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения из республиканского бюджета предусмотрено 176 млрд тенге. Кроме того, в рамках плана действий по реализации предвыборной программы Главы государства, к 2030 году планируется снизить уровень износа инженерных сетей до 40%.

Добавим, более 75 млрд тенге потратят на ремонт теплосетей в 2025 году в Казахстане.