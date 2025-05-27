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    10:29, 27 Май 2025 | GMT +5

    Более 75 млрд тенге потратят на ремонт теплосетей в 2025 году в Казахстане

    Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на заседании Правительства РК доложил о подготовке к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тепловые сети
    Фото: акимат Алматы

    По его словам, на электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

    На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 19 котлах и 10 турбинах. Уже завершен ремонт на 1 энергоблоке, 2 котлах и 1 турбине.

    На электрических сетях отремонтировано 0,9 тыс. км линий электропередачи, 36 подстанций. На 66 котельных в зоне централизованного теплоснабжения запланирован ремонт и реконструкция 44 котлов.

    — На вышеуказанные ремонтные работы по энергетическим источникам ожидается освоение 373 млрд тенге, что на 14% выше уровня прошлого года. Заблаговременно, согласно поданным заявкам из Резерва Правительства, выделено 25,4 млрд тенге, — сообщил вице-министр.

    Для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей в 2025 году предусмотрено 89,7 млрд тенге инвестиций. В том числе 75,7 млрд тенге бюджетных средств, 14 млрд тенге в рамках тарифной сметы предприятий.

    Ранее мы писали, что в Астане может измениться тариф на тепловую энергию.

    Теги:
    Правительство Тепловые сети
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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