Более 75 млрд тенге потратят на ремонт теплосетей в 2025 году в Казахстане

По его словам, на электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 19 котлах и 10 турбинах. Уже завершен ремонт на 1 энергоблоке, 2 котлах и 1 турбине.

На электрических сетях отремонтировано 0,9 тыс. км линий электропередачи, 36 подстанций. На 66 котельных в зоне централизованного теплоснабжения запланирован ремонт и реконструкция 44 котлов.

— На вышеуказанные ремонтные работы по энергетическим источникам ожидается освоение 373 млрд тенге, что на 14% выше уровня прошлого года. Заблаговременно, согласно поданным заявкам из Резерва Правительства, выделено 25,4 млрд тенге, — сообщил вице-министр.

Для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей в 2025 году предусмотрено 89,7 млрд тенге инвестиций. В том числе 75,7 млрд тенге бюджетных средств, 14 млрд тенге в рамках тарифной сметы предприятий.

Ранее мы писали, что в Астане может измениться тариф на тепловую энергию.