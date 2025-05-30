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    14:24, 30 Май 2025 | GMT +5

    Какие документы подписали Казахстан и Италия

    По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли Совместное заявление о расширении стратегического партнерства

    Какие документы подписали Казахстан и Италия
    Фото: Акорда

    Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

    1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики о реадмиссии лиц;

    2. Совместное заявление между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством предприятий и «Сделано в Италии», Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов;

    3. Меморандум о сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и Maire Tecnimont;

    4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и Ansaldo;

    5. Меморандум о реализации программы сотрудничества по продвижению практических решений, связанных с водными вызовами, путем обмена знаниями и лучшими практиками в области водного управления между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и OICE;

    6. Совместная декларация между Банком развития Казахстана, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и SACE SpA;

    7. Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Энерго» и SACE SpA;

    8. Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Kazakh Invest» и Italian Trade Agency

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Италия Джорджа Мелони Визит премьер-министра Италии
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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