Какие документы подписали Казахстан и Италия

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики о реадмиссии лиц;

2. Совместное заявление между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством предприятий и «Сделано в Италии», Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов;

3. Меморандум о сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и Maire Tecnimont;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и Ansaldo;

5. Меморандум о реализации программы сотрудничества по продвижению практических решений, связанных с водными вызовами, путем обмена знаниями и лучшими практиками в области водного управления между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и OICE;

6. Совместная декларация между Банком развития Казахстана, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и SACE SpA;

7. Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Энерго» и SACE SpA;

8. Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Kazakh Invest» и Italian Trade Agency