Финмониторинг теперь и в телефоне: пополнения баланса попадут под контроль

Одним из ключевых нововведений законопроекта является расширение круга субъектов финансового мониторинга. Согласно документу, к ним предлагается отнести операторов сотовой связи и Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов.

— Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций, — пояснил Женис Елемесов, представляя законопроект.

Кроме того, согласно документу, на Агентство по финансовому мониторингу возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

По словам Жениса Елемесова, это позволит более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования.