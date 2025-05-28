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    11:07, 28 Май 2025 | GMT +5

    Финмониторинг теперь и в телефоне: пополнения баланса попадут под контроль

    В Мажилисе в первом чтении рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», передает корреспондент агентства Kazinform.

    операторы связи
    Фото: Kazinform

    Одним из ключевых нововведений законопроекта является расширение круга субъектов финансового мониторинга. Согласно документу, к ним предлагается отнести операторов сотовой связи и Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

    Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов.

    — Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций, — пояснил Женис Елемесов, представляя законопроект.

    Кроме того, согласно документу, на Агентство по финансовому мониторингу возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

    По словам Жениса Елемесова, это позволит более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования.

    Теги:
    Закон и право Законопроекты Правительство для граждан Связь, ТВ, IT
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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