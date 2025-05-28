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    11:42, 28 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев - Президенту Руанды: Нам нужно наращивать контакты

    Обращаясь к Полю Кагаме, Касым-Жомарт Токаев назвал его визит историческим и открывающим новую главу в отношениях Казахстана и Руанды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев - Президент Руанды
    Фото: Акорда

    – Считаю, что данный визит и предстоящие переговоры имеют очень важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашему двустороннему взаимодействию. Мы очень позитивно относимся к Руанде. Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT-технологий, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Руанды высказал признательность Главе нашего государства за теплый прием и заявил о намерении активизировать двусторонние связи.

    – Благодарю Вас за любезное приглашение посетить Казахстан. Это мой второй визит, в прошлый раз я был здесь в 2015 году. Мы будем рады изучить с Вами и Вашей командой возможности для дальнейшей совместной работы на благо обеих стран, – подчеркнул Поль Кагаме.

    Стороны обсудили перспективы развития казахско-руандийских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах и цифровизации. Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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