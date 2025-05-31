Более 60 всадников из шести стран собрались в Астане на этапе Кубка мира по конкуру

С первых минут видно, как каждое движение лошади и всадника отточено до совершенства – от подготовки перед стартом до финального прыжка через сложнейшие препятствия. Конкур – это не только скорость, но и безошибочность, где одна неверная секунда или малейшая ошибка могут стоить победы. В соседнем манеже спортсмены демонстрируют выездку — «балет» верховой езды, где оцениваются не просто техника, а полная гармония и доверие между человеком и лошадью.

Фото: Куаныш Жарлыкас

Особенно интересно наблюдать за казахстанской командой. Наши спортсмены уверенно выступают и показывают результаты, которые не уступают, а где-то и превосходят, ведущим представителям из Армении, Узбекистана и Кыргызстана. Несколько дней назад на этапах Кубка Мира в соседних странах казахстанцы уже завоевали призовые места, и здесь у них есть возможность закрепить успех перед своей публикой.

Фото: Куаныш Жарлыкас

– Нам остро необходимы профессиональные тренеры. Мы должны приглашать их сюда, создавать условия и повышать уровень наших спортсменов. Однако, в отличие от других видов спорта, мы не приглашаем в сборную иностранных спортсменов. Наша задача – в первую очередь развивать и поднимать уровень отечественных всадников, – рассказал главный тренер сборной Казахстана по конному спорту Асет Толкынбеков.

Фото: Куаныш Жарлыкас

Во время одного из заездов произошел инцидент с 16-летней казахстанской спортсменкой Маликой Серик. Ее лошадь по кличке Микадо неожиданно сбросила всадницу. Девушка не пострадала, однако скакун вырвался и долгое время оставался на арене без наездника. Организаторы и обслуживающий персонал приложили усилия, чтобы безопасно его остановить и вывести. Ситуация напомнила о сложности и непредсказуемости работы с животными в этом виде спорта.

Соревнования такого уровня – это не просто спорт, это настоящая школа мастерства и возможность для казахстанских спортсменов пробиться на международную арену, борясь за путевки на финал Кубка Мира и достойные призовые – общий фонд соревнований составляет 24 000 долларов.

Фото: Куаныш Жарлыкас

– Проводя соревнования такого уровня, мы поднимаем и свой уровень. Наши спортсмены очень молоды и перспективны. Благодаря участию в подобных международных турнирах они получают неоценимый опыт, учатся у сильнейших и начинают чувствовать уверенность на арене. Это особенно важно, потому что конкуренция высокая, и только через практику можно добиться реального прогресса. Мы видим, как с каждым стартом наши ребята растут – становятся техничнее, смелее, грамотнее в управлении лошадью. Это – залог будущих побед, – рассказал президент Федерации конного спорта Рустам Баялиев.

Для тех, кто хочет увидеть настоящее единство силы, точности и красоты — поездка в «Арғымақ» на ближайшие дни станет отличным поводом провести время с пользой и вдохновением.

Фото: Куаныш Жарлыкас

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