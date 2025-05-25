Сколько стоит породистая лошадь в Казахстане

Какие породы?

В Казахстане на байге самая распространенная порода лошадей — чистокровная верховая. Этот вид скакунов родом из Англии, и изначально их называли английскими скаковыми, но после их распространения по миру, название поменялось.

Нередко можно встретить на байге и ахалтекинскую лошадь, древнейшую из культурных пород. Эталонный скакун, при этом, отчасти, оказавший большое влияние на тех же чистокровных верховых или арабских.

Арабские скакуны также встречаются на казахстанских ипподромах в немалых количествах.

Еще один вид, который гораздо дешевле остальных в нашем рейтинге, англо-арабская порода. Как ее вывели, понятно по ее названию - в результате скрещивания двух пород.

Где и как выбрать?

Найти отличного скакуна на скачки достаточно сложное занятие. При выборе лошади смотрят на ряд нюансов. Важна родословная. Если отец или мать жеребца были титулованными спортсменами, то стоимость будет значительно выше.

Также цена будет зависеть от возраста животного. 3-4-годовалый считается готовым к полноценным скачкам. Если же он уже принимал участие, имеет опыт и выносливость, его цена будет заметно расти. В Казахстане на сайтах бесплатных объявлений найдутся разве что лошади на согым или разведение поголовья. Элитными скакунами занимаются единицы по стране. Нередко опытные спортсмены, участвующие в байге, покупают животных за рубежом, в том числе, за океаном.

Фото: Kazinform

Сколько готовить денег?

Не выезжая за пределы Казахстана, начать заниматься байге по-скромному можно будет от 270 до 390 тысяч тенге. Именно за столько удалось найти англо-арабскую лошадь.

Вторыми в рейтинге расположилась арабская порода. Ценник в среднем начинается от 300 тысяч тенге, но достигает уже полутора миллиона.

Стать обладателем древнейшей породы — ахалтекинской — можно от 550 тысяч тенге, и в данном случае за эталон максимально придется заплатить порядка 2 миллионов 200 тысяч тенге. Хотя не исключено, что на особо титулованных стоимость выше.

Самой дорогой оказалась чистокровная верховая. Ее стоимость хоть и начинается от 250 тысяч тенге, но во столько обойдется жеребенок, который не готов к скачкам. А вот за лошадь с родословной придется заплатить и достаточно много - до 2 с половиной миллионов тенге в Казахстане.

Напомним, ранее мы рассказывали о стоимости КРС и МРС в Казахстане. Также в материале Kazinform можно ознакомиться с ценами на некоторые виды домашних питомцев.