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    17:50, 28 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан заинтересован в развитии всестороннего партнерства с Северной Македонией — Глава государства

    Глава государства провел встречу с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан заинтересован в развитии всестороннего партнерства с Северной Македонией — Глава государства
    Фото: Акорда

    Приветствуя высокого гостя, Глава государства отметил, что ее визит проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Астаной и Скопье.

    — Казахстан заинтересован в развитии всестороннего партнерства с Северной Македонией, мы рассматриваем Вашу страну как надежного партнера на Балканском полуострове, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила Президента Казахстана за приглашение и отметила имеющийся высокий потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия. 

    В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

    Достигнута договоренность придать дополнительный импульс всему спектру казахско-македонских взаимоотношений. Особое внимание было уделено таким перспективным направлениям, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы и туризм.

    Президенты поприветствовали решение известной македонской фармацевтической компании Alkaloid открыть представительство в Алматы.

    Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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