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    20:02, 29 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони

    Глава государства встретил в столичном аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони
    Фото: Акорда

    Предшествовал прибытию главы итальянского правительства международный форум Italy–Kazakhstan Supply Chain Forum. В нем участвовало около 300 заинтересованных компаний из двух стран для обсуждения вопросов логистики, торговли, индустриальных проектов и развития цепочек поставок между Казахстаном и Италией.

    Мелони
    Фото: Акорда

    О том, что будет в повестке переговоров завтра, 30 мая, читайте в материале агентства Kazinform.

    Мелони
    Фото: Акорда

    Напомним, что визит Премьер-министра Италии Джорджии Мелони, запланированный на апрель этого года по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также первый саммит «Центральная Азия — Италия» были отложены по просьбе итальянской стороны. Это связано с участием Мелони в траурных мероприятиях в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Италия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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