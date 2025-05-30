Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони

Предшествовал прибытию главы итальянского правительства международный форум Italy–Kazakhstan Supply Chain Forum. В нем участвовало около 300 заинтересованных компаний из двух стран для обсуждения вопросов логистики, торговли, индустриальных проектов и развития цепочек поставок между Казахстаном и Италией.

Фото: Акорда

О том, что будет в повестке переговоров завтра, 30 мая, читайте в материале агентства Kazinform.

Фото: Акорда

Напомним, что визит Премьер-министра Италии Джорджии Мелони, запланированный на апрель этого года по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также первый саммит «Центральная Азия — Италия» были отложены по просьбе итальянской стороны. Это связано с участием Мелони в траурных мероприятиях в связи с кончиной Папы Римского Франциска.