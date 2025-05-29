Зачем Джорджа Мелони едет в Казахстан

Предшествовал прибытию главы итальянского правительства международный форум Italy–Kazakhstan Supply Chain Forum. В нем участвовало около 300 заинтересованных компаний из двух стран для обсуждения вопросов логистики, торговли, индустриальных проектов и развития цепочек поставок между Казахстаном и Италией.

Новое производство в Казахстане

Итальянское СМИ Agenzia Nova отмечает, что во время визита Джорджи Мелони ожидается подписание соглашений по энергетике и промышленности между Казахстаном и Италией.

— Визит премьер-министра Джорджии Мелони в Центральную Азию призван придать новый импульс энергетическому и промышленному сотрудничеству между Италией и Казахстаном. В Астане вместе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым Мелони примет участие в подписании соглашения о сотрудничестве между компанией Maire Tecnimont и инвестиционным холдингом «Самрук-Казына» по созданию инжинирингового и промышленного хаба в Казахстане, — говорится в сообщении агентства.

Фото: Акимат города Алматы

Кроме того, «Самрук-Казына» и энергетическая компания Ansaldo Energia заключат соглашение о сотрудничестве по производству в Казахстане компонентов газотурбинных установок для электростанций. В прошлом году, по случаю визита Президента Казахстана в Рим, компания Ansaldo уже взяла на себя обязательство по поставке двух газовых турбин АЕ94.2, двух генераторов и вспомогательных услуг для реконструкции электростанции ТЭЦ-3 в Алматы. Важно, что и Казахстан, и Италия заинтересованы в данном сотрудничестве. Это позволит производить в нашей стране различные компоненты для газотурбинных генерирующих установок и создаст высокотехнологичные цепочки поставок в сфере оборудования для генерации электроэнергии. Также Казахстан и Италия договорились о строительстве новых станций.

Что касается других областей сотрудничества, новые соглашения будут в сферах окружающей среды, критически важного сырья, образования и исследований.

Средний коридор в «Глобальных воротах»

Новые возможности для Казахстана и Италии откроет Транскаспийский международный транспортный маршрут, так называемый Средний коридор, призванный соединить Европу с Дальним Востоком через Черное и Каспийское море и Центральную Азию.

Фото: АЗЕРТАДЖ

К 2030 году Казахстан планирует построить более 4700 километров новых дорог и более 1300 километров новых железнодорожных линий для увеличения транспортной пропускной способности коридора.

Интересно, что эти целевые ориентиры также включены в стратегию Европейского союза «Глобальные ворота» (Global Gateway), по данным Agenzia Nova. Стратегия «Глобальные ворота» — инициатива ЕС по развитию устойчивых, чистых и безопасных связей в мире, с акцентом на цифровые технологии, энергетику, транспорт, здравоохранение, образование и исследования. Цель этой программы — мобилизовать до 300 млрд евро инвестиций в период 2021–2027 гг. для долгосрочного восстановления мировой экономики, учитывая потребности партнеров и интересы ЕС.

Как раз по данной миссии в марте Казахстан посещал Еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела. Во время его визита был подписан контракт на развитие сотрудничества в области критически важного сырья между Европейским союзом и Центральной Азией стоимостью в 3 миллиона евро. Также было заключено рамочное кредитное соглашение на 200 миллионов евро между Европейским инвестиционным банком и Банком развития Казахстана.

— Финансирование будет способствовать поддержке инвестиций в устойчивый транспорт и возобновляемые источники энергии в соответствии с целями флагманских программ стратегии «Global Gateway» по Транскаспийскому транспортному коридору и инициативы «Team Europe» по водным ресурсам, энергетике и изменению климата, — указывается на официальном сайте ЕС.

Важно также отметить, что экономические отношения между Италией и Казахстаном уже достигли рекордно высокого уровня. Известно, что Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана после Китая и России, а также входит в топ-5 крупнейших инвесторов в нашу экономику. В 2024 году объем торговли вырос до $20 млрд, что на 24 процента больше, чем в предыдущем году. В период с 2005 по 2025 годы итальянские компании инвестировали в Казахстан $7,7 млрд.

Кто такая Джорджа Мелони?

Джорджа Мелони родилась 15 января 1977 года в Риме. Окончила Римский Институт имени Америго Веспуччи в области лингвистики, также занималась журналистикой. В 15-летнем возрасте она вступила в Молодежный фронт — крыло Итальянского социального движения (ИСД), которое потом преобразовалось в национально-консервативную политическую партию. В 19 лет возглавила организацию «Студенческое действие» — движение националистической правоконсервативной партии Национальный альянс (НА). В 1998–2002 годы Мелони была советником провинции Рим от НА. В 2001 году — стала координатором руководящего комитета молодежного движения НА «Молодежное действие», и в 2004 году — возглавила организацию.

Фото: Agenzia Nova

В 2008 году Мелони возглавила министерство по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Италии (была на посту до 2011 года - прим. ред.). В июне 2012 года Джорджа Мелони вышла из «Народа свободы», позднее став одним из основателей крайне правой партии «Братья Италии — Национальный правый центр» (с декабря 2017 года — «Братья Италии»). В марте 2014 года Мелони избрали председателем данной партии. В 2016 году при поддержке Лиги она баллотировалась в мэры Рима, но не прошла, получив 20,64% голосов. С 2020 года — возглавляет фракцию Европейские консерваторы и реформисты в Европарламенте.

Джорджа Мелони позиционирует себя как консерватора. В избирательную кампанию 2022 года она вступила с лозунгом «Прежде всего — Италия и итальянцы!». В своей избирательной кампании Мелони делала упор на традиционных итальянских проблемах: разрыве между богатым севером и бедным югом, безработице, преступности.

22 октября 2022 года Джорджа Мелони приняла присягу в качестве премьер-министра, став первой женщиной во главе итальянского правительства. 26 октября ее правительство было утверждено парламентом.

Она владеет английским, испанским и французским языками, воспитывает дочь. В 2011 году вышла в свет ее книга «Мы верим. Путешествие к лучшим молодым людям Италии», в 2021 году — «Я — Джорджа. Мои корни, мои идеи».

Напомним, в апреле этого года планировался визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В рамках визита также был запланирован первый саммит «Центральная Азия — Италия». Однако был отложен по просьбе итальянской стороны в связи с участием Мелони в траурных мероприятиях в связи с кончиной Папы Римского Франциска.