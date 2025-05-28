Товарооборот Казахстана и Италии составил почти $20 млрд в 2024 году

- Форум является вехой в развитии нашего стратегического партнерства, импульс которому был придан визитом Президента Токаева в Италию в прошлом году и успешным бизнес-форумом в Италии. Проведение сегодняшнего форума накануне визита Премьер-министра Джорджи Мелони в Казахстан подтверждает нашу общую приверженность к выведению двустороннего сотрудничества на новый уровень. Данной встречей на высшем уровне четко обозначены наши совместные приоритеты в сфере торговли, инвестиций, экономического взаимодействия, - сказал Олжас Бектенов.

По его словам, Казахстан активно инвестирует в инфраструктуру, логистику, промышленный потенциал, чтобы стать важным звеном глобальных и региональных маршрутов поставок.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

- Наши страны имеют глубокие связи, основанные на взаимном уважении, доверии и устойчивом развитии. Италия стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Сотрудничество охватывает энергетику, машиностроение, химию, фармацевтику, инфраструктуру, агропромышленный комплекс, - отметил Премьер-министр. - В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 25%, составив почти 20 миллиардов долларов. При этом экспорт из Казахстана превысил 18 миллиардов. В первом квартале текущего года объем взаимной торговли составил 4,4 миллиардов долларов, что свидетельствует о прочности наших экономических связей.

Как подчеркнул Олжас Бектенов, эти цифры демонстрируют прочную основу. Однако потенциал двустороннего партнерства остается далеко не полностью реализованным.

- Казахстан находится в процессе стратегической трансформации, перехода от сырьевого экспорта к производству с высокой добавленной стоимостью и акцентом на технологии. Наша цель - создавать цепочки поставок нового поколения, запускать совместные предприятия и продвигать технологию, а также локализацию производства, - добавил он.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Отмечается, что форум станет ключевой площадкой для обсуждения новых возможностей сотрудничества между казахстанскими и итальянскими компаниями. Участники обсудят вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере торговли и логистики, в том числе по всей цепочке поставок.

В мероприятии участвуют представители таких организаций, как «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», Eni, Maire Tecnimont, AnsaldoEnergia и других крупных ассоциаций и компаний, работающих в смежных секторах.

Напомним, что в апреле этого года планировался визит Премьер-министра Италии Джорджи Мелони по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В рамках визита также был запланирован первый саммит «Центральная Азия – Италия».

Однако визит был отложен по просьбе итальянской стороны в связи с участием Джорджи Мелони в траурных мероприятиях в связи с кончиной Папы Римского Франциска.