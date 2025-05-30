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    12:26, 30 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры

    В Акорде прошли переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Италии Джорджи Мелони, передает агентство Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры
    Фото: Акорда

    – Ваш визит – это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия. Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества. Безусловно, Ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами, – сказал Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры
    Фото: Акорда

    Джорджа Мелони поблагодарила за приглашение и теплый прием.

    - Спасибо также за то, что предоставили мне возможность выступить с речью на Международном форуме Астана, который становится все более значимой площадкой для диалога. Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион – как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и Вы очень хорошо понимаете это. Казахстан является важным партнером для Италии во многих областях. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но, как я уже говорила вчера, всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой, обменом между нашими университетами и нашими народами, – отметила Председатель Совета министров Италии.

    В ходе встречи собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Италия Джорджа Мелони Визит премьер-министра Италии Международный форум Астана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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