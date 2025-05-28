Судмедэксперт назвал травмы, полученные дядей Шерзата

На очередном судебном заседании был допрошен судебно-медицинский эксперт лаборатории судебных экспертиз по Алматинской области Омирбек Жолымбетов, проводивший судебно-медицинское освидетельствование Нурганата Гаипбаева 9 октября 2024 года.

По его словам, в ходе осмотра у Гаипбаева были выявлены множественные телесные повреждения. Так, под нижним веком левого глаза обнаружен кровоподтек синюшно-багрового цвета размером 3×1,5 см. Аналогичный кровоподтек зафиксирован за правой ушной раковиной — размером 2×1 см. В затылочной области отмечена припухлость мягких тканей.

В поясничной области обнаружена линейная ссадина, покрытая красной корочкой размером 15×4 см. На правой ягодице — три косо-вертикальные раны с ровными краями и тупыми концами, покрытые тонкой красной корочкой. Их размеры составляют 1,2×0,1 см, 1×0,1 см и 0,8×0,1 см. В нижней части правой ягодицы выявлена линейная ссадина 8×3 см.

На передней поверхности левого коленного сустава зафиксированы три округло-линейные ссадины размером от 0,9×0,7 до 1×1 см, покрытые тонкой корочкой. На правом колене — еще три ссадины размером от 0,4×0,3 до 0,5×0,3 см. На задней поверхности левого локтевого сустава также отмечена ссадина размером 0,4×0,2 см.

— Согласно медицинским документам и результатам освидетельствования, у Гаипбаева диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, гематома затылочной области, закрытая травма органов грудной клетки, множественные ушибы мягких тканей локтевых суставов, колото-резаные раны правой ягодицы и ушиб правого коленного сустава. На основании представленных медицинских заключений телесные повреждения в виде ЗЧМТ, сотрясения головного мозга и колото-резаных ран правой ягодицы квалифицированы как причинившие легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок до трех недель, — сказал он.

Как отметил эксперт, все выявленные повреждения могли образоваться в результате воздействия тупых твердых предметов, а также от колюще-режущего предмета.

В ходе допроса один из адвокатов уточнил у эксперта: было ли нанесено Гаипбаеву только три ножевых ранения?

— Гражданина Гаипбаева я осматривал лично. Каких-либо других повреждений, указывающих на колото-резаные раны, на его теле обнаружено не было, — ответил Омирбек Жолымбетов.

Ранее прокурор зачитала, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

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