10:50, 31 Май 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев посетил музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.
Изучение судеб политических репрессированных и реабилитация безвинно пострадавших граждан – это долгий и важный процесс, который продолжается и по сей день, несмотря на прошедшее столетие. Сколько жертв репрессий уже было реабилитированы и что было сделано за более чем 30 лет работы в этой области, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.