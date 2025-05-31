Касым-Жомарт Токаев посетил музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»

Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.

Фото: Акорда

Изучение судеб политических репрессированных и реабилитация безвинно пострадавших граждан – это долгий и важный процесс, который продолжается и по сей день, несмотря на прошедшее столетие. Сколько жертв репрессий уже было реабилитированы и что было сделано за более чем 30 лет работы в этой области, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.