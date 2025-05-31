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    10:50, 31 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетил музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»

    Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев посетил музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»
    Фото: Акорда

    Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.

    Касым-Жомарт Токаев посетил музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»
    Фото: Акорда

    Изучение судеб политических репрессированных и реабилитация безвинно пострадавших граждан – это долгий и важный процесс, который продолжается и по сей день, несмотря на прошедшее столетие. Сколько жертв репрессий уже было реабилитированы и что было сделано за более чем 30 лет работы в этой области, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Регионы День памяти жертв политических репрессий Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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