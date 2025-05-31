След истории: все ли жертвы политических репрессий реабилитированы

Начало темного времени

Трудно назвать точное число жертв политических репрессий или их национальный состав. Потому что в начале ХХ века было много казахов, противостоявших внешней силе, было также много представителей других наций, волею судьбы оказавшихся на нашей земле. Они еще не все отнесены к числу жертв репрессий. Только теперь открываются архивные данные, делаются первые шаги.



В целом, историки указывают 1928 год как начало масштабных репрессий в Казахстане. В 1925 году на должность первого секретаря крайкома ВКП (б) Казахской АССР был назначен Ф. И. Голощекин, который стал одним из первых, начавших темный период. Под лозунгом свершения «Малой Октябрьской революции» было ухудшено бытовое положение населения, началось преследование интеллигенции.

Таким образом, в 1929–1933 годы погибло около двух миллионов человек и еще около одного миллиона были вынуждены покинуть родные земли. Последовавшие за этим политические репрессии привели к массовой гибели элиты казахского общества. По политическим мотивам были осуждены 103 тысячи человек, из них 25 тысяч приговорены к расстрелу. На территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях находились репрессированные и члены их семей.

Будет несправедливым утверждать, что все это происходило только с казахским народом. В 1930–1953 годах, то есть за четверть века, репрессиям подверглись более 40 миллионов советских граждан. Мишенью стала передовая, свободолюбивая интеллигенция каждой нации. Некоторые были заключены в специальные лагеря системы ГУЛАГ в Казахстане. Это Акмолинский лагерь жен изменников Родины (АЛЖИР), Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (КарЛаг), лагеря Дальний, Степной, Песчаный, Камышлаг, Актюбинский, Жезказганский, Петропавловский, Кенгирский и Усть-Каменогорский лагеря. В годы репрессий в эти лагеря были переселены более 5 миллионов человек. К этому нужно прибавить насильственно переселенных на казахскую землю немцев Приволжья, крымских татар, народы Кавказа. В 1930–1940 годах миллионы людей были депортированы в Казахстан. Только в 1937 году сюда были переселены тысячи турок, азербайджанцев, корейцев, курдов. Преследования продолжились и в годы ВОВ, более 1 миллиона человека были принудительно переселены. Живущие сейчас в Казахстане немцы, греки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы — в основном потомки тех людей.

Сколько было жертв репрессий

По разным оценкам, в 1932–1933 годах погибло 40% коренного населения республики на тот момент, преследовались лучшие люди нации. В кровавые годы были расстреляны такие деятели, как Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Магжан Жумабаев, Турар Рыскулов, Беимбет Майлин, Ильяс Жансугуров, Сакен Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Халел Досмуханбетов.

По мнению доктора политических наук, алашеведа Абдижалеля Бакира, для Советской власти не составляло труда бросать интеллигенцию в тюрьмы. Любое мнение или позиция считались преступлением, власть старалась подавить свободно мыслящих людей.

Фото: aikyn.kz

— Вся проблема заключалась в политической системе государства. Тоталитарная система, основанная только на доминировании коммунистической партии, ее первого руководителя, по природе своей противоречивая, не только делила социалистическое общество на классы, но и противопоставляла одних другим. Вместо того, чтобы бедных делать богатыми, богатых делали бедными, целью было истребление бедными богатых. В политике и идеологии доминировали термины: «классовый враг»;«националисты»; «инакомыслящие»; «социально опасные элементы». Наряду с этим, соответствующие органы эффективно использовались зависть и неприязнь среди населения по отношению к передовым людям. Иначе трудно было бы поверить, что такого крупного государственного деятеля, как Темирбек Жургенов, изгнали из рядов, объявив «врагом народа» в связи с тем, что его отец был баем, — говорит историк.

По словам ученого, неправильная политика задевала не только интеллигенцию, но и простых людей. В результате целенаправленных действий начался массовый голод, от которого умерло около 2 миллионов человек. Еще 200 тысяч казахов покинули страну, множество ауылов опустело.

— Ранее кочевавший народ принудительно переводился на оседлость, излишки земли начали передавать вновь прибывающим переселенцам. Нельзя отрицать наличие таких объективных факторов, как неурожай вследствие засухи, отсутствие травы на пастбищах, гибель скота от джута. Но колониальная политика усиливала действие этих факторов. Люди откочевывали в разные стороны, тысячи людей голодали, — говорит ученый.

За три года реабилитировано 311 тысяч человек

Почти всегда новая политическая система критикует предшествующую. И в Советском Союзе этот метод широко использовался. Например, как мы знаем, после того, как истребивший множество людей И. Сталин умер, пришедший к власти Н. Хрущев начал процесс реабилитации жертв политических репрессий. Стала известна скрываемая ранее правда, обнародованы многие факты. В процессе пересмотра проводилась проверка каждого конкретного дела, запрашивались справки из других дел и архивов, по возможности проводился повторный допрос свидетелей, составлялось заключение, на основе которого прокурорские органы составляли протест по делу в судебный орган, который отменял приговор и выносил решение о реабилитации.

После обретения Независимости в Казахстане начался новый этап реабилитации жертв политических репрессий. 14 апреля 1993 года был принят специальный документ — Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», было реабилитировано 340 тысяч человек до 2020 года. В 1997 году Указом Президента 31 мая был объявлен Днем памяти жертв политических репрессий.

Следует отметить, что самый важный шаг в деле реабилитации был сделан в последние годы. В 2020 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». В результате Государственная комиссия, работавшая в 2020–2023 годы, содействовала реабилитации 311 тысяч человек. Таким образом, число граждан, реабилитированных в годы Независимости, превысило 650 тысяч.

Инфографика: Kazinform

Деятельность комиссии позволила организовать системную работу по реабилитации жертв массовых политических репрессий, имевших место в период 20-50-х годов XX столетия.

Комиссия с ноября 2020 года занималась исследовательской и аналитической деятельностью. Для поддержки её работы был создан проектный офис, включающий в себя 425 ученых, исследователей и представителей государственных органов. Три тематические научные группы были сформированы для всестороннего анализа различных категорий жертв репрессий. В каждом регионе страны также созданы местные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Этими учёными и экспертами проведена большая исследовательская работа в более 60 государственных и ведомственных архивах во всех регионах страны. За истекший период рассекречено более 2,4 миллиона документов и материалов.

В целях научного оформления результатов исследовательских работ в рамках единой серии подготовлено к изданию 72 тома сборников материалов госкомиссии.

На сегодняшний день собран единый государственный фонд жертв политических репрессий. В нем можно найти все соответствующие документы по имени и фамилии жертв. Кроме того, в 2023 году был издан 31-томный документ по различным категориям репрессий, а в прошлом году вышли 12 томов архивных материалов по истории движения «Алаш».

Депутат Мажилиса Еркин Абиль считает, что жертв политических репрессий еще много. По его словам, есть миллионы людей, ожидающих очереди на реабилитацию. Особенно нужно обратить внимание на детей баев, которые не участвовали в политической жизни, но безвинно пострадали.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Они были арестованы, хотя ничего не делали, за ними не было вины. Они оказались в противоречивой социальной ситуации. Это были дети зажиточных казахов и баев. Люди, работавшие в эти времена в государственных органах в качестве переводчиков или делопроизводителей, или их родственники подверглись репрессиям. Все они были лишены избирательных прав. Им не разрешалось жить в городах и получать высшее образование. Это тоже репрессия. Их не отправили в лагерь, но наказали. С учетом этих людей, уже сейчас стало известно, что репрессиям подверглись около трех миллионов людей, — сказал депутат.

31 мая мы чтим память миллионов людей, пострадавших от массовых преследований, насильственных депортаций и голода в конце 1920-х – начале 1950-х годов прошлого века.

Проводимая государством работа по реабилитации жертв политических репрессий, восстановлению исторической справедливости — это не только дань прошлому, но и напоминание о ценности человеческой жизни, единства, взаимопомощи и мира.