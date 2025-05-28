РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:21, 28 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Руанда создадут совместные рабочие группы в транспортно-логистической и торговой сферах

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением для СМИ по итогам переговоров с Президентом Руанды Полем Кагаме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Руанда создадут совместные рабочие группы в транспортно-логистической и торговой сферах
    Фото: Акорда

    Президент отметил, что Казахстан рассматривает Руанду как одного из надежных партнеров в Африке, и страна заинтересована в дальнейшем укреплении взаимного партнерства.

    - Сегодняшняя встреча была насыщенной и содержательной. Мы обсудили пути усиления двустороннего сотрудничества. Достигли конкретных договоренностей. Мы договорились развивать политический диалог между двумя странами. В дальнейшем Министерства иностранных дел будут проводить встречи высокого уровня. В апреле этого года Казахстан и Руанда договорились освободить владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований. Хочу отметить это с благодарностью, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    На встрече был рассмотрен вопрос межпарламентской дипломатии. Было подчеркнуто, что необходимо в полной мере использовать ее потенциал.

    - Также мы договорились о создании совместных рабочих групп в транспортно-логистической и торговой сферах. Тем самым возможно дальнейшее развитие торгово-экономических отношений. Кроме того, мы обсудили возможность развития международных коридоров, - отметил Президент.

    Главы государств также обсудили вопрос обеспечения продовольственной безопасности, и рассмотрели пути транспортировки сельхозпродукции Казахстана на африканский континент.

    Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Африка
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают