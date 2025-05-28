Казахстан и Руанда создадут совместные рабочие группы в транспортно-логистической и торговой сферах

Президент отметил, что Казахстан рассматривает Руанду как одного из надежных партнеров в Африке, и страна заинтересована в дальнейшем укреплении взаимного партнерства.

- Сегодняшняя встреча была насыщенной и содержательной. Мы обсудили пути усиления двустороннего сотрудничества. Достигли конкретных договоренностей. Мы договорились развивать политический диалог между двумя странами. В дальнейшем Министерства иностранных дел будут проводить встречи высокого уровня. В апреле этого года Казахстан и Руанда договорились освободить владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований. Хочу отметить это с благодарностью, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На встрече был рассмотрен вопрос межпарламентской дипломатии. Было подчеркнуто, что необходимо в полной мере использовать ее потенциал.

- Также мы договорились о создании совместных рабочих групп в транспортно-логистической и торговой сферах. Тем самым возможно дальнейшее развитие торгово-экономических отношений. Кроме того, мы обсудили возможность развития международных коридоров, - отметил Президент.

Главы государств также обсудили вопрос обеспечения продовольственной безопасности, и рассмотрели пути транспортировки сельхозпродукции Казахстана на африканский континент.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.