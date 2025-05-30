Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии – Президент

Al Jazeera: На этой неделе здесь проходит Международный форум Астана, который вновь представит Казахстан всему миру. С момента объявления Вами масштабной программы реформ прошло три года. Как Вы считаете, насколько страна приблизилась к построению Нового Казахстана, который Вы обещали?

- Мы уверенно движемся вперед, хотя процесс, безусловно, остается непростым, поскольку на ход реформ повлияли многочисленные события, которые происходили за пределами Казахстана.

Al Jazeera: В частности, коронавирус, война в Украине…

- Совершенно верно. Считаю, что это не так просто. Мы должны быть честными и прагматичными. Но в то же время нам необходимо проявлять смелость в осуществлении преобразований. Именно поэтому я говорю о том, что нам следует быть настойчивыми в достижении целей, которые стоят на повестке. Да, реформы продолжаются, и они показывают положительные результаты.

Al Jazeera: Говоря о внешней политике страны, переосмысливает ли Казахстан свои отношения с зарубежными партнерами и перераспределяет торговые приоритеты? Как проект Среднего коридора, чтобы не быть слишком зависимым, слишком близким к какой-либо одной великой державе.

- Прежде всего, я бы не сказал, что Казахстан реформирует каким-то образом свою внешнюю политику, потому что это очень консервативное явление. Но в то же время, конечно, нам нужно принимать во внимание то, что происходит за пределами нашей страны. Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии. С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы. Поэтому я бы не стал говорить о том, что меняется внешнеполитический вектор. Вы правы, упомянув Средний коридор. Мы уделяем приоритетное внимание диверсификации транспортных маршрутов. В этом контексте Транскаспийский транспортный маршрут приобретает особую значимость. Как вы знаете, мы остаемся активными сторонниками инициативы «Один пояс, один путь». Не случайно она была впервые провозглашена Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году в столице Казахстана Астане.