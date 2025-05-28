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    14:07, 28 Май 2025 | GMT +5

    Уголовную ответственность за принуждение к браку намерены ввести в Казахстане

    Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Unsplash/Дж.Вонг, news.un.org

    В ходе рассмотрения поправок депутаты предложили ввести новую статью, согласно которой принуждение к вступлению в брак будет наказываться:

    денежным штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы на срок до 2 лет;

    с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц либо с использованием служебного положения – от 3 до 7 лет;

    при наступлении тяжких последствий – от 5 до 10 лет.

    При этом лицо, похитившее человека и добровольно его освободившее, не будет освобождаться от уголовной ответственности.

    Ранее депутат Мурат Абенов сообщал, что за три года в полицию поступило 214 жалоб по фактам принуждения к вступлению в брак и похищении невесты. До суда дошло только 10 дел.

    Теги:
    Свадьбы Общество Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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