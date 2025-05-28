Уголовную ответственность за принуждение к браку намерены ввести в Казахстане
Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе рассмотрения поправок депутаты предложили ввести новую статью, согласно которой принуждение к вступлению в брак будет наказываться:
денежным штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы на срок до 2 лет;
с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц либо с использованием служебного положения – от 3 до 7 лет;
при наступлении тяжких последствий – от 5 до 10 лет.
При этом лицо, похитившее человека и добровольно его освободившее, не будет освобождаться от уголовной ответственности.
Ранее депутат Мурат Абенов сообщал, что за три года в полицию поступило 214 жалоб по фактам принуждения к вступлению в брак и похищении невесты. До суда дошло только 10 дел.