Ответственность за принуждение к браку ужесточат в Казахстане

— Вчера проголосовали, депутаты поддержали поправку не о краже невест, а о принуждении к вступлению в брак. Мы ее назвали правильно и рассматриваем все случаи. Там три позиции есть — по первой штраф, где более сложные случаи касается несовершеннолетних с применением силы — будет уголовная ответственность. Вчера депутаты поддержали, теперь будет выходить на второе чтение, на следующей неделе скорее всего, — сказал депутат.

Он отметил, что размер штрафа пока уточняется, но он будет существенным.

— У нас две версии было — примерно будем говорить 100 или 50 МРП, но я не хочу вводить вас в заблуждение… Есть административная, то есть, штраф, а по серьезным, где девушка до 18 лет или была применена сила или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до уголовной ответственности — 5-7 лет, — пояснил Мурат Абенов.

По его словам, за три года в полицию поступило 214 жалоб по фактам принуждения к вступлению в брак и похищении невесты. До суда дошло только 10 дел.