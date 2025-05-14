РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:24, 14 Май 2025 | GMT +5

    Ответственность за принуждение к браку ужесточат в Казахстане

    Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса рассказал, когда планируется принять поправки, которые ужесточат ответственность за принуждение к браку в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    с
    Фото: freepik

    — Вчера проголосовали, депутаты поддержали поправку не о краже невест, а о принуждении к вступлению в брак. Мы ее назвали правильно и рассматриваем все случаи. Там три позиции есть — по первой штраф, где более сложные случаи касается несовершеннолетних с применением силы — будет уголовная ответственность. Вчера депутаты поддержали, теперь будет выходить на второе чтение, на следующей неделе скорее всего, — сказал депутат.

    Он отметил, что размер штрафа пока уточняется, но он будет существенным.

    — У нас две версии было — примерно будем говорить 100 или 50 МРП, но я не хочу вводить вас в заблуждение… Есть административная, то есть, штраф, а по серьезным, где девушка до 18 лет или была применена сила или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до уголовной ответственности — 5-7 лет, — пояснил Мурат Абенов.

    По его словам, за три года в полицию поступило 214 жалоб по фактам принуждения к вступлению в брак и похищении невесты. До суда дошло только 10 дел.

    — В половине случаев ничего не сделали, отпустили. Во всех 205 даже не рассматривали, закрыли уголовные дела, хотя девушка доказывала, что ее похитили, что она выпрыгнула из машины, к ней применили силу, но ничего сделать не смогли. До конца года мы надеемся, что заработает закон, — добавил депутат.

    Теги:
    Семья Брак
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают