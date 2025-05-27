В Казахстане добыто почти 110 миллионов тонн угля в 2024 году

Согласно данным Министерства, из общего объема добычи 8,6 млн тонн угля было направлено на нужды населения и коммунально-бытового сектора. Крупнейшими потребителями остаются энерго- и тепло производящие предприятия, которым поставлено 65,7 млн тонн. Промышленные предприятия получили 6 млн тонн, экспортные поставки составили 29,5 млн тонн.

— За четыре месяца текущего года добыто 36,4 млн тонн угля, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Он подчеркнул, что в прошедшем отопительном сезоне запланированная потребность населения и коммунально-бытового сектора составила порядка 7,9 млн тонн угля.

— Благодаря скоординированной работе республиканского штаба, созданного при Министерстве и действующего во взаимодействии с АО «КТЖ», местными исполнительными органами и угледобывающими предприятиями, в прошедший отопительный сезон удалось обеспечить стабильные поставки угля. В результате чего все категории потребителей были полностью обеспечены твердым топливом, поставки в регионы выполнены на 101,1% от плана, что подтверждает надежность и эффективность проведённых мероприятий, — добавил министр.

На сегодня остаток запасов угля в точках реализации и на тупиках составляет порядка 350 тыс. тонн.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на 2025–2026 годы Министерством разработан и направлен в адрес местных исполнительных органов, КТЖ и угольных компаний План мероприятий, направленный на обеспечение бесперебойных поставок угля.

Кроме того, в целях повышения стабильности поставок угля в настоящее время совместно с «Қазтеміртранс» прорабатывается вопрос заключения с угольными компаниями долгосрочных контрактов с фиксированной ценой и гарантией обеспечения их подвижным составом.

О факторах риска и перспективах угольной промышленности – в материале специального корреспондента агентства Kazinform Тамерлана Тлеубаева.