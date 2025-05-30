Центральная Азия — узловой пункт глобальных связей — Премьер-министр Италии

— Один из отцов современной геополитики Хэлфорд Маккиндер привёл аргумент, говоря о том, что Центральная Азия представляет собой один из важных углов вращения этого мира. Я не являюсь геополитиком, но наблюдая за текущей ситуацией, вижу, что этот регион всегда служил перекрёстком между Востоком и Западом. Его стратегическое значение в глобальном сценарии продолжает расти, — сказала она.

Джорджа Мелони также подчеркнула, почему Центральная Азия сегодня находится в центре внимания международного сообщества.