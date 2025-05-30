Центральная Азия — узловой пункт глобальных связей — Премьер-министр Италии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на пленарной сессии второго дня Международного форума Астана, подчеркнула растущую стратегическую роль Центральной Азии и важность ее географического положения, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Один из отцов современной геополитики Хэлфорд Маккиндер привёл аргумент, говоря о том, что Центральная Азия представляет собой один из важных углов вращения этого мира. Я не являюсь геополитиком, но наблюдая за текущей ситуацией, вижу, что этот регион всегда служил перекрёстком между Востоком и Западом. Его стратегическое значение в глобальном сценарии продолжает расти, — сказала она.
Джорджа Мелони также подчеркнула, почему Центральная Азия сегодня находится в центре внимания международного сообщества.
— В такие трудные периоды, как сейчас, Центральная Азия всегда служила мостом, центром трансформации и изменений, которые наша планета переживает многие века. Этот регион — мост между двумя континентами, это контактный пункт между Европой и Азией и перевалочный пункт между конфликтами. Сегодняшний мир как никогда нуждается в тесных связях. Как итальянка, представительница нации, расположенной в глобальном центре Средиземноморья между Европой и Африкой, я прекрасно понимаю, насколько важным может быть географическое положение, — сказала Джорджа Мелони.