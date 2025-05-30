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    13:17, 30 Май 2025 | GMT +5

    Культурный центр Казахстана откроется в Пекине в 2025 году

    Об этом сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов на симпозиуме по государственному управлению и гуманитарным обменам между Китаем и Центральной Азией — 2025, передает агентство Kazinform.

    Пекин
    Фото: yujanka.kz

    По словам Кочетова, создание культурного центра это часть договоренностей на высшем уровне между Казахстаном и Китаем.

    Китай является надежным другом, союзником, стратегическим партнером Республики Казахстан. Наши страны связывает многовековая дружба, единые духовные ценности и прочные традиции сотрудничества, — подчеркнул вице-министр.

    Он отметил, что особенно активно развивается культурно-гуманитарное взаимодействие.

    — Дополнительный импульс этому взаимодействию придала инициатива глав государств по созданию культурных центров в двух столицах. Проект создания совместных культурных центров близок к завершению. В этом году Культурный центр Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, городе Пекин, распахнет свои двери, — сказал Евгений Кочетов.

    Казахстан также выразил полную готовность содействовать открытию китайского культурного центра в Астане.

    Убеждены, что это станет важным шагом в углублении культурных связей и укреплении взаимопонимания между нашими народами, — добавил Кочетов.

    Он также выделил растущее сотрудничество в сфере СМИ.

    — Казахстанские телеканалы успешно взаимодействуют с китайскими СМИ, включая ведущее агентство Синьхуа и главную газету Китая «Жэньминь жибао». Мы готовы расширять партнерство, всегда открыты к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, — сказал он.

    Ранее Президент Казахстана поздравил участников медиафорума «Центральная Азия — Китай» в Астане. 

    Теги:
    Культура Казахстан Китай Минкультуры и информации Международные отношения
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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