Культурный центр Казахстана откроется в Пекине в 2025 году

По словам Кочетова, создание культурного центра это часть договоренностей на высшем уровне между Казахстаном и Китаем.

Китай является надежным другом, союзником, стратегическим партнером Республики Казахстан. Наши страны связывает многовековая дружба, единые духовные ценности и прочные традиции сотрудничества, — подчеркнул вице-министр.

Он отметил, что особенно активно развивается культурно-гуманитарное взаимодействие.

— Дополнительный импульс этому взаимодействию придала инициатива глав государств по созданию культурных центров в двух столицах. Проект создания совместных культурных центров близок к завершению. В этом году Культурный центр Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, городе Пекин, распахнет свои двери, — сказал Евгений Кочетов.

Казахстан также выразил полную готовность содействовать открытию китайского культурного центра в Астане.

Убеждены, что это станет важным шагом в углублении культурных связей и укреплении взаимопонимания между нашими народами, — добавил Кочетов.

Он также выделил растущее сотрудничество в сфере СМИ.

— Казахстанские телеканалы успешно взаимодействуют с китайскими СМИ, включая ведущее агентство Синьхуа и главную газету Китая «Жэньминь жибао». Мы готовы расширять партнерство, всегда открыты к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, — сказал он.

Ранее Президент Казахстана поздравил участников медиафорума «Центральная Азия — Китай» в Астане.