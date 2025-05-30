Культурный центр Казахстана откроется в Пекине в 2025 году
Об этом сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов на симпозиуме по государственному управлению и гуманитарным обменам между Китаем и Центральной Азией — 2025, передает агентство Kazinform.
По словам Кочетова, создание культурного центра это часть договоренностей на высшем уровне между Казахстаном и Китаем.
Китай является надежным другом, союзником, стратегическим партнером Республики Казахстан. Наши страны связывает многовековая дружба, единые духовные ценности и прочные традиции сотрудничества, — подчеркнул вице-министр.
Он отметил, что особенно активно развивается культурно-гуманитарное взаимодействие.
— Дополнительный импульс этому взаимодействию придала инициатива глав государств по созданию культурных центров в двух столицах. Проект создания совместных культурных центров близок к завершению. В этом году Культурный центр Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, городе Пекин, распахнет свои двери, — сказал Евгений Кочетов.
Казахстан также выразил полную готовность содействовать открытию китайского культурного центра в Астане.
Убеждены, что это станет важным шагом в углублении культурных связей и укреплении взаимопонимания между нашими народами, — добавил Кочетов.
Он также выделил растущее сотрудничество в сфере СМИ.
— Казахстанские телеканалы успешно взаимодействуют с китайскими СМИ, включая ведущее агентство Синьхуа и главную газету Китая «Жэньминь жибао». Мы готовы расширять партнерство, всегда открыты к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, — сказал он.
Ранее Президент Казахстана поздравил участников медиафорума «Центральная Азия — Китай» в Астане.