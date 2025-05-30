Казахстан способен нарастить экспорт в Италию более чем по 100 товарным позициям — Президент

— Первоочередной приоритет — углубление торгово-экономических связей. Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления. Особый акцент, на наш взгляд, можно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов, — заявил Президент.

По его словам, страны Центральной Азии обладают большим потенциалом, чтобы увеличить поставки в Европу своей агропромышленной продукции, в том числе и органической, рассчитывая на экспорт мясной продукции, агрокультур, сухого молока и других продовольственных товаров. Казахстан также готов нарастить экспорт пшеницы и муки на итальянские рынки.

– Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве наших аграрных и научно-образовательных центров в трансфере передовых практик и технологий — в первую очередь в области биоинженерии, устойчивого земледелия и животноводства, – отметил Президент.

Кроме того, он указал на значительные возможности для кооперации в сфере переработки сельхозпродукции. С учетом ведущих позиций Италии в рамках Европейского союза, Казахстан заинтересован в экспортном диалоге для содействия гармонизации стандартов и сертификации в аграрной сфере.