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    17:58, 30 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан способен нарастить экспорт в Италию более чем по 100 товарным позициям — Президент

    Казахстан может увеличить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия — Италия», передает корреспондент агентства Kazinform.

    пшеница зерно
    Фото: Kazinform

    — Первоочередной приоритет — углубление торгово-экономических связей. Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления. Особый акцент, на наш взгляд, можно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов, — заявил Президент.

    По его словам, страны Центральной Азии обладают большим потенциалом, чтобы увеличить поставки в Европу своей агропромышленной продукции, в том числе и органической, рассчитывая на экспорт мясной продукции, агрокультур, сухого молока и других продовольственных товаров. Казахстан также готов нарастить экспорт пшеницы и муки на итальянские рынки.

    – Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве наших аграрных и научно-образовательных центров в трансфере передовых практик и технологий — в первую очередь в области биоинженерии, устойчивого земледелия и животноводства, – отметил Президент.

    Кроме того, он указал на значительные возможности для кооперации в сфере переработки сельхозпродукции. С учетом ведущих позиций Италии в рамках Европейского союза, Казахстан заинтересован в экспортном диалоге для содействия гармонизации стандартов и сертификации в аграрной сфере.

    Теги:
    Сельское хозяйство Италия Аграрии Экспорт Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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