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    17:23, 27 Май 2025 | GMT +5

    Президент отметил необходимость укрепления деловых связей между Казахстаном и Китаем

    Глава государства принял председателя совета директоров CITIC Group Си Гохуа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял председателя совета директоров CITIC Group Си Гохуа
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы укрепления партнерства в таких ключевых отраслях, как энергетика, нефтехимическая промышленность, автодорожное строительство, минеральный сектор, сельское хозяйство и других сферах.

    Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность CITIC Group за эффективную реализацию проекта модернизации Актауского битумного завода, который был завершен досрочно – в апреле текущего года. Также он высоко оценил деятельность CITIC Group в качестве надежного инвестиционного партнера Казахстана.

    Глава государства подчеркнул важность продолжения активной работы по укреплению деловых связей между Казахстаном и Китаем.

    Си Гохуа рассказал о заинтересованности корпорации в совместной реализации проектов по модернизации НПЗ, строительству нефтепроводов, реконструкции автомобильной дороги Центр – Запад и глубокой переработке зерна.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Китай Сотрудничество КНР
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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