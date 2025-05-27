Энергонадзор: штрафы на 168 млн тенге наложены в 2024 году

По его словам, в соответствии с поручением Главы государства по усилению энергетического контроля был принят новый закон «О теплоэнергетике». В рамках которого государственный энергоконтроль теперь осуществляется вне требований Предпринимательского Кодекса.

— В результате проведения 472 проверок в прошлом году наложено штрафов на 168 млн тенге, — отметил вице-министр.

Кроме того, Комитет энергонадзора наделен функциями контроля за тепловыми сетями и котельными в централизованных системах теплоснабжения. Внедрен институт производственного энергоконтроля на объектах энергетики страны.

Также назначение первых руководителей, технических руководителей, руководителей служб безопасности и охраны труда энергетических организаций теперь происходит только после прохождения квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности.

— Внесены дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение сроков ремонта предусматривается ответственность первых руководителей энергопредприятий в размере 50 МРП, за несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период от 100 до 2 000 МРП. Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов вместо юридического лица теперь накладывается на должностное лицо в размере 50 МРП. Увеличены штрафы за неполучение паспорта готовности и повреждение электрических сетей. Указанные меры напрямую повлияли на стабильное прохождение отопительного сезона и обеспечение надежной работы энергетических предприятий страны, — подчеркнул Сунгат Есимханов.

Вице-министр отметил, что максимум электрической нагрузки был достигнут 8 декабря 2024 года и составил 17 203 МВт, что больше на 3% уровня прошлого года.

— Количество случаев несоблюдения температурного графика тепловых сетей сокращено с 215 до 65. Технологические нарушения на электростанциях снизились на 27% до уровня 782 случая. По указанным технологическим нарушениям в рамках компетенции Комитетом энергонадзора проведены соответствующие расследования и выданы рекомендации для исключения повторения подобных случаев. По итогам отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны в желтую и 3 ТЭЦ из желтой — в зеленую. Работа в данном направлении будет продолжена, — добавил он.

Ранее сообщалось, что более 75 млрд тенге потратят на ремонт теплосетей в 2025 году в Казахстане.