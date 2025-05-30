11:02, 30 Май 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Международного форума Астана
Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли совместное участие в специальной сессии Международного форума Астана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Премьер-министр Италии выступила с докладом о текущей геополитической ситуации и региональном сотрудничестве.
Как визит премьер-министра повлияет на сотрудничество Казахстана и Италии, читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.