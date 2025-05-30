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    11:02, 30 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Международного форума Астана

    Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли совместное участие в специальной сессии Международного форума Астана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Международного форума Астана
    Фото: Акорда

    Премьер-министр Италии выступила с докладом о текущей геополитической ситуации и региональном сотрудничестве.

    Как визит премьер-министра повлияет на сотрудничество Казахстана и Италии, читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Италия Джорджа Мелони Визит премьер-министра Италии
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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