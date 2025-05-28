— Сотрудничество с Францией является одним из главных приоритетов внешней политики Казахстана и неотъемлемой частью нашего партнерства в рамках Европейского союза. Наши страны имеют крепкое и многомерное партнерство, отличающееся прочными политическими связями, активным межправительственным и парламентским диалогом, а также динамичным торговым и инвестиционным взаимодействием, — отметил Олжас Бектенов.

По сообщению организаторов в работе форума приняли участие порядка 300 делегатов — представители государственных органов, акиматов, деловых кругов и отраслевых ассоциаций Казахстана и Франции.

Товарооборот между двумя государствами за прошлый год вырос на 31%, достигнув рекордных $5,5 млрд, экспорт составил $3,6 млрд. Французские инвестиции в Казахстан приближаются к $20 млрд, в стране активно работают более 200 компаний с французским капиталом.

Фото: MEAE / Emily Bücker

Премьер-министр акцентировал внимание на ключевых совместных проектах, среди которых строительство компанией Total Energies ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт на юге Казахстана, локализация производства и новые инвестиции в железнодорожный сектор от Alstom, проект Air Liquide по водородной энергетике на Павлодарском НХЗ, развитие пищевой и молочной промышленности при участии Danone, Lactalis, Lidea и др. Казахстан заинтересован в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и сотрудничестве в таких секторах, как ИИ, фармацевтика, туризм и управление водными ресурсами. Также отмечен прогресс в образовательной и научной кооперации, включая открытие французских школ в Астане и Алматы, работу Центра Lumière и филиала Университета Лотарингии в КазНПУ им. Абая.

— Франция стабильно входит в десятку крупнейших торговых партнёров Казахстана и занимает первое место среди стран ЕС по объёму инвестиций —Только в прошлом году было реализовано шесть совместных проектов на сумму порядка $300 млн, а в работе находятся ещё более 20 инициатив. Мы высоко ценим вклад французского бизнеса в развитие экономики Казахстана и готовы и далее создавать максимально благоприятные условия для инвесторов, — отметил заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров.

В свою очередь, французские спикеры выразили высокую заинтересованность в расширении присутствия на казахстанском рынке и подчеркнули готовность к реализации совместных проектов в приоритетных секторах. Особое внимание было уделено вопросам устойчивого развития, локализации производства, передаче технологий и укреплению деловых связей между компаниями двух стран.

В завершение форума состоялась церемония подписания коммерческих соглашений, направленных на развитие совместных проектов в различных секторах экономики.