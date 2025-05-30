Суд над опекунами в Караганде: приемные дети дали показания

На скамье подсудимых находятся 45-летний мужчина с супругой и старшей дочерью. Согласно материалам дела, супруги и их дочь в течение пяти лет издевались над приемными детьми.

Фото Николая Колесниченко

На очередном заседании приемные дети дали показание против опекунов. Дети рассказали, как и чем их били.

- Мою голову разбили скалкой и сказали: соври, что ты упал с качели. Но я, когда лежал в больнице, врачам говорил, что меня ударили скалкой. У меня остался шрам, мне сюда пластину поставили и зашивали, - рассказал один из приемных детей.

Фото Николая Колесниченко

Со слов детей выяснилось, что побои и издевательства были не только от супругов, но и от их старшей дочери, которая тоже находится на скамье подсудимых. Один из детей признался, что она заставляла их есть навоз.

- Меня заворачивали в ковер, который был в гостевой комнате, и начали прыгать все трое. А еще в качестве наказания заставляла есть фекалии коров, - сообщил пострадавший.

Фото Николая Колесниченко

Также дети рассказали, что за время проживания им не обновляли одежду. Единственной обновкой были сапоги для уборки хлева. И лишь однажды им купили новые кроссовки. На это заявление подсудимые возразили, утверждая, что воспитывали их в теплоте и заботе.

Напомним, ранее в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области прокурор зачитал обвинительный акт по делу об издевательствах над приемными детьми семьи, взявшей сирот в патронат.



