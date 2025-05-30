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    11:15, 30 Май 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Акорду
    Фото: Акорда

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча в узком составе.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Акорду
    Фото: Акорда

    Предшествовал прибытию главы итальянского правительства международный форум Italy–Kazakhstan Supply Chain Forum. В нем участвовало около 300 заинтересованных компаний из двух стран для обсуждения вопросов логистики, торговли, индустриальных проектов и развития цепочек поставок между Казахстаном и Италией.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Напомним, в апреле этого года планировался визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В рамках визита также был запланирован первый саммит «Центральная Азия — Италия». Однако был отложен по просьбе итальянской стороны в связи с участием Мелони в траурных мероприятиях в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

    премьер-министра Италии Джорджи Мелони
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как визит премьер-министра повлияет на сотрудничество Казахстана и Италии — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Италия Джорджа Мелони Визит премьер-министра Италии
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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