Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Фото: Акорда

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча в узком составе.

Фото: Акорда

Предшествовал прибытию главы итальянского правительства международный форум Italy–Kazakhstan Supply Chain Forum. В нем участвовало около 300 заинтересованных компаний из двух стран для обсуждения вопросов логистики, торговли, индустриальных проектов и развития цепочек поставок между Казахстаном и Италией.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Напомним, в апреле этого года планировался визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В рамках визита также был запланирован первый саммит «Центральная Азия — Италия». Однако был отложен по просьбе итальянской стороны в связи с участием Мелони в траурных мероприятиях в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Как визит премьер-министра повлияет на сотрудничество Казахстана и Италии — в материале аналитического обозревателя Kazinform.