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    12:33, 31 Май 2025 | GMT +5

    Президент осмотрел музей «АЛЖИР»

    Глава государства ознакомился с экспозицией, в которую входят уникальные документы, личные вещи узниц и архивные материалы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент осмотрел музей «АЛЖИР»
    Фото: Акорда

    В Акмолинском лагере жен изменников Родины в 1938-1953 гг. отбывали наказание тысячи невинно осужденных женщин. Ныне комплекс «АЛЖИР» является мемориалом общенационального значения.

    Ранее сообщалось, что Глава государства выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода.

    Президент осмотрел музей «АЛЖИР»
    Фото: Акорда
    Президент осмотрел музей «АЛЖИР»
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Президент Регионы День памяти жертв политических репрессий Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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