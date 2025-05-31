12:33, 31 Май 2025 | GMT +5
Президент осмотрел музей «АЛЖИР»
Глава государства ознакомился с экспозицией, в которую входят уникальные документы, личные вещи узниц и архивные материалы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В Акмолинском лагере жен изменников Родины в 1938-1953 гг. отбывали наказание тысячи невинно осужденных женщин. Ныне комплекс «АЛЖИР» является мемориалом общенационального значения.
Ранее сообщалось, что Глава государства выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода.