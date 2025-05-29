Семья Шерзата требует более 600 млн тенге компенсации

Адвокаты потерпевшей стороны в ходе судебного заседания заявили гражданский иск на сумму свыше 660 миллионов тенге, потребовав от подсудимых возмещения как материального, так и морального ущерба.

Так, в рамках озвученных требований:

— С Абзала Шынасыла — в пользу Каржаубая Нурымова материальный ущерб в размере 2 794 000 тенге, понесенный на организацию похорон его сына.

— С Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева — солидарно в пользу Каржаубая Нурымова компенсацию морального вреда в размере 100 миллионов тенге.

— С Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева — солидарно в пользу матери Шерзата Гульбары Бейшембиевой компенсацию морального вреда в размере 100 миллионов тенге.

— С Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева — солидарно в пользу бабушке Шерзата Жумабике Кадыровой компенсацию морального вреда в размере 100 миллионов тенге.

— С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых и Дидара Калиахмета — в пользу Каржаубая Нурымова по 20 миллионов тенге с каждого, что в общей сложности составляет 120 миллионов тенге.

— С этих же шести обвиняемых — в пользу Гульбары Бейшембиевой по 20 миллионов тенге с каждого, всего 120 миллионов тенге.

— Также с указанных шести обвиняемых — в пользу Жумабике Кадыровой по 20 миллионов тенге с каждого, в сумме 120 миллионов тенге.

Адвокат отметил, что требования о компенсации морального вреда основаны на результатах психологического заключения.

Кроме того, чеки и документы, подтверждающие расходы на организацию похорон, были приложены к исковому заявлению.

Председательствующий судья Ержан Жанузаков принял гражданский иск к производству.

В частности, потерпевшие Каржаубай Нурымов, Жумабике Кадырова и Гульбара Бишимбаева были признаны гражданскими истцами по данному уголовному делу, а обвиняемые Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияc Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет — гражданскими ответчиками.

Также судья разъяснил подсудимым их права в качестве гражданских ответчиков в соответствии со статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия здесь.