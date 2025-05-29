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    17:20, 29 Май 2025 | GMT +5

    Семья Шерзата требует более 600 млн тенге компенсации

    В Талдыкоргане продолжается суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Видеодан алынған скрин

    Адвокаты потерпевшей стороны в ходе судебного заседания заявили гражданский иск на сумму свыше 660 миллионов тенге, потребовав от подсудимых возмещения как материального, так и морального ущерба.

    Так, в рамках озвученных требований:

    — С Абзала Шынасыла — в пользу Каржаубая Нурымова материальный ущерб в размере 2 794 000 тенге, понесенный на организацию похорон его сына.

    — С Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева — солидарно в пользу Каржаубая Нурымова компенсацию морального вреда в размере 100 миллионов тенге.

    — С Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева — солидарно в пользу матери Шерзата Гульбары Бейшембиевой компенсацию морального вреда в размере 100 миллионов тенге.

    — С Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева — солидарно в пользу бабушке Шерзата Жумабике Кадыровой компенсацию морального вреда в размере 100 миллионов тенге.

    — С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых и Дидара Калиахмета — в пользу Каржаубая Нурымова по 20 миллионов тенге с каждого, что в общей сложности составляет 120 миллионов тенге.

    — С этих же шести обвиняемых — в пользу Гульбары Бейшембиевой по 20 миллионов тенге с каждого, всего 120 миллионов тенге.

    — Также с указанных шести обвиняемых — в пользу Жумабике Кадыровой по 20 миллионов тенге с каждого, в сумме 120 миллионов тенге.

    Адвокат отметил, что требования о компенсации морального вреда основаны на результатах психологического заключения.

    Кроме того, чеки и документы, подтверждающие расходы на организацию похорон, были приложены к исковому заявлению.

    Председательствующий судья Ержан Жанузаков принял гражданский иск к производству.

    В частности, потерпевшие Каржаубай Нурымов, Жумабике Кадырова и Гульбара Бишимбаева были признаны гражданскими истцами по данному уголовному делу, а обвиняемые Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияc Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет — гражданскими ответчиками.

    Также судья разъяснил подсудимым их права в качестве гражданских ответчиков в соответствии со статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса РК.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

    Подробности происшествия здесь.

    Теги:
    Талгар Дело Шерзата Болата Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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