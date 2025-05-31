Касым-Жомарт Токаев призвал Италию содействовать «зеленому» развитию Центральной Азии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом саммите «Центральная Азия — Италия» в Астане, отметил важность перехода к экологически устойчивому будущему и выразил благодарность итальянской стороне за поддержку в развитии альтернативной энергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Вместе с тем сегодня уже очевидно, что будущее за альтернативной энергетикой. Планомерный переход к низкоуглеродной экономике — один и приоритетов Казахстана, — сказал Глава государства.
По его словам, Италия уже оказывает поддержку в этом направлении.
— Мы признательны итальянским партнерам за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов страны, — отметил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев также отметил технологический потенциал Италии в деле декарбонизации.
— Обладая современными технологиями, Италия могла бы активно содействовать декарбонизации экономик государств Центральной Азии, — сказал он.
По словам Президента, Казахстан располагает серьезными возможностями в производстве экологически чистого топлива: Казахстан имеет значительный потенциал для производства зеленого водорода и аммиака.
В этой связи он предложил наладить партнерство с международными организациями.
— Для поддержки «зеленых» проектов в регионе и создания международной цепочки поставок этого безуглеродного вида топлива предлагается наладить тесное взаимодействие с Глобальным альянсом биотоплива, соучредителем которого является Италия, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане. Выступая на нем Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Глава государства также отметил, что Италия инвестировала в Казахстан более 7,6 млрд долларов.