РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 30 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев призвал Италию содействовать «зеленому» развитию Центральной Азии

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом саммите «Центральная Азия — Италия» в Астане, отметил важность перехода к экологически устойчивому будущему и выразил благодарность итальянской стороне за поддержку в развитии альтернативной энергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ветровая электростанция
    Фото: freepik

    — Вместе с тем сегодня уже очевидно, что будущее за альтернативной энергетикой. Планомерный переход к низкоуглеродной экономике — один и приоритетов Казахстана, — сказал Глава государства.

    По его словам, Италия уже оказывает поддержку в этом направлении.

    — Мы признательны итальянским партнерам за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов страны, — отметил Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев также отметил технологический потенциал Италии в деле декарбонизации.

    — Обладая современными технологиями, Италия могла бы активно содействовать декарбонизации экономик государств Центральной Азии, — сказал он.

    По словам Президента, Казахстан располагает серьезными возможностями в производстве экологически чистого топлива: Казахстан имеет значительный потенциал для производства зеленого водорода и аммиака.

    В этой связи он предложил наладить партнерство с международными организациями.

    — Для поддержки «зеленых» проектов в регионе и создания международной цепочки поставок этого безуглеродного вида топлива предлагается наладить тесное взаимодействие с Глобальным альянсом биотоплива, соучредителем которого является Италия, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане. Выступая на нем Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Глава государства также отметил, что Италия инвестировала в Казахстан более 7,6 млрд долларов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Зеленая энергетика Визит премьер-министра Италии Международные отношения Центральная Азия Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают