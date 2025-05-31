Казахстан планирует удвоить транскаспийские контейнерные перевозки за три года — Президент

— Развивая Транскаспийский международный транспортный маршрут, наши страны, по сути, возрождают на новой основе древний Шелковый путь. В прошлом году объем контейнерных перевозок на казахстанском участке этого коридора увеличился на 62%, составив 4,5 млн тонн. В течение трех лет мы нацелены на удвоение данного показателя, — отметил Глава государства.

По его словам, Казахстан системно модернизирует инфраструктуру, обеспечивающую эффективность маршрута. Ведется цифровизация и развитие портов Каспийского моря, строительство грузовых терминалов, налаживается совместное производство транспортных судов.

— Все это только повышает привлекательность Транскаспийского маршрута, особенно учитывая, что 80% сухопутных перевозок между Китаем и Европой проходят через территорию Казахстана, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент пригласил итальянских партнеров к активному участию в развитии маршрута и выразил надежду на содействие Италии в сопряжении Среднего коридора с европейской транспортной сетью и инициативой Global Gateway.