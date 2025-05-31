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    18:16, 30 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан планирует удвоить транскаспийские контейнерные перевозки за три года — Президент

    Укрепление трансконтинентальной связанности является одной из ключевых задач, стоящих перед странами региона. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия — Италия», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Транскаспийский маршрут
    Фото: primeminister.kz

    — Развивая Транскаспийский международный транспортный маршрут, наши страны, по сути, возрождают на новой основе древний Шелковый путь. В прошлом году объем контейнерных перевозок на казахстанском участке этого коридора увеличился на 62%, составив 4,5 млн тонн. В течение трех лет мы нацелены на удвоение данного показателя, — отметил Глава государства.

    По его словам, Казахстан системно модернизирует инфраструктуру, обеспечивающую эффективность маршрута. Ведется цифровизация и развитие портов Каспийского моря, строительство грузовых терминалов, налаживается совместное производство транспортных судов.

    — Все это только повышает привлекательность Транскаспийского маршрута, особенно учитывая, что 80% сухопутных перевозок между Китаем и Европой проходят через территорию Казахстана, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент пригласил итальянских партнеров к активному участию в развитии маршрута и выразил надежду на содействие Италии в сопряжении Среднего коридора с европейской транспортной сетью и инициативой Global Gateway.

    — Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать Транскаспийский маршрут одним из самых надежных и безопасных мостов между Азией и Европой, раскинувшихся от Каспия до Адриатики, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Транскаспийский транспортный маршрут Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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