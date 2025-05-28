От кофе до кибербезопасности: потенциал казахстанско-руандийских отношений

Насыщенный график

Казахстан и Руанда сталкиваются с похожими экономическими вызовами, в частности, не имеют выхода к морю, но при этом обладают многими другими возможностями. Расположенная в Восточной Африке в окружении Уганды, Конго, Танзании и Бурунди, эта страна делает ставку на развитие инвестиционного потенциала.

К слову говоря, встреча лидеров Казахстана и Руанды планировалась еще в прошлом году. Поль Кагаме был приглашен с визитом в Астану для участия в Международном Форуме Астана (AIF), но, в связи с масштабными паводками в нашей стране, мероприятие пришлось перенести на этот год. Президент Руанды прибудет для участия, в том числе, в форуме AIF, который пройдет 29-30 мая в Астане. Всего ожидается порядка 600 иностранных гостей со всего мира, среди которых главы государств, ведущие политики, руководители международных организаций, корпораций, инвесторы и представители научных кругов.

Визит Президента Руанды в этом плане открывает насыщенный график встреч и переговоров Главы нашего государства с руководителями ряда стран, анонсированных в начале этой недели.

Усилить торговый потенциал

В целом, интерес Казахстана к государствам Африки обусловлен тем, что они представляют собой большой потребительский рынок в 1,3 млрд человек. В свою очередь, Казахстан обеспечивает для них доступ на рынки Центральной Азии и Китая.

Отношения с Руандой в этом контексте, несмотря на небольшой объем взаимной торговли между странами, затрагивают многие сферы сотрудничества.

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, товарооборот между нашими государствами в 2024 году составил 381,7 тыс. долларов, и это фактически торговля в одну сторону – Казахстан импортировал товары из Руанды, но ничего не экспортировал. Поэтому и без того не очень высокие показатели просели на 94,3% - в 2023 году объем взаимной торговли составлял 6 721,2 тыс. долларов.

Правда, в этом году взаимная торговля стала набирать обороты: за январь – март текущего года она составила 104,7 тыс. долларов, что на 14,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (91,5 тыс. долларов).

Как видите, это очень скромные показатели, а потому главам государств будет что обсудить.

Коллаж: Kazinform

В чем же состоит взаимный интерес Казахстана и Руанды, если говорить подробнее? Об этом можно судить по структуре взаимной торговли.

Экспорт из Казахстана в Руанду за январь - март 2025 года достиг 13,3 тыс. долларов. В этом перечне нефтепродукты - 10,2 тыс. долларов, приборы и аппараты для физического или химического анализа - 3 тыс. долларов.

Импорт в Казахстан из Руанды за январь-март этого года снизился на 0,2% и составил 91,3 тыс. долларов. Перечень товаров небольшой - в Казахстан завозят верхнюю женскую и мужскую одежду (текстиль) и кофе.

Поэтому одна из задач активизировать взаимодействие в экономической сфере. Так, например, Руанда заинтересована в развитии стартапов, электронной индустрии, геологоразведки, медицинских и образовательных проектов, стратегических инвестициях, поставках вакцин и некоторых видов полезных ископаемых.

Инвестиционный климат

Здесь надо отметить, что в Раунде создан привлекательный инвестиционный климат. По словам казахстанского политолога Алибека Тажибаева, Руанда – страна без доступа к мировому океану, поэтому у них всегда были и есть логистические сложности. С другой стороны, в отличие от большинства стран Африканского континента она обладает лучшей инфраструктурой, ориентированной на привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Эксперт заострил внимание на Совете по развитию республики - Rwanda Development Board — это правительственное ведомство, которое объединяет все правительственные учреждения, ответственные за привлечение, удержание и содействие инвестициям в национальную экономику.

- Это уникальное преимущество Руанды. Они максимально ориентированы на привлечение инвестиций и это самая безопасная страна в Африке, - отметил эксперт, заметив, что ему есть с чем сравнивать, поскольку ему довелось побывать в 15 африканских государствах и поработать в двух из них - Уганде и Руанде.

По его словам, в Руанде он чувствовал себя безопасно в любое время дня и ночи, в любом районе и в сельской местности, и на городских окраинах.

- И еще там всегда очень чисто, - подчеркнул Алибек Тажибаев.

На вопрос о том, в каких инновационных сферах могли бы сотрудничать наши страны, политолог отметил наши возможности в горнорудном секторе, в частности, в добыче и переработке редкоземельных металлов.

- Казахстан, одно из немногих государств мира, где сохранились компетенции по переработке танталовой руды. Ульбинский металлургический завод может поделиться своим опытом, - отметил политолог.

Он также назвал привлекательным сотрудничество в сфере туризма. Руанда небольшая страна, но в ней сохранены с одной стороны саванны и леса, с другой вулканы Вирунга, в которых живут в естественных условиях горные гориллы. В естественной среде обитает несколько сотен видов обезьян, тысячи видов птиц.

- Там прекрасное озеро Киву, по-моему, единственное в Африке, где не водятся крокодилы, - отметил эксперт.

Фото: planetofhotels.com

Еще одно важное направление сотрудничества – переработка фруктов, поставки кофе и чая. По словам эксперта, руандийские производители чая, вынуждены продавать свою продукцию под видом кенийского, поскольку его знают больше в мире.

Помимо всех вышеупомянутых сфер, развиваются двусторонние отношения в области безопасности и обороны, ИКТ, космоса и кибербезопасности.

Развитие дипломатических отношений

Дипломатические отношения Казахстана с Республикой Руандой были установлены 10 мая 2012 года.

Первый визит Президента этого государства в Казахстан состоялся в сентябре 2015 года. В ходе встречи обсуждались перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня.

В ноябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Поль Кагаме встретились на полях Всемирного климатического саммита в Баку. Они обсудили перспективы развития двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также возможности сотрудничества в рамках международных организаций.

26-27 сентября 2024 года по приглашению казахстанской стороны в Астану приезжала руандийская делегация во главе со специальным посланником президента Руанды - заместителем генерального секретаря, генеральным директором внешней разведки и безопасности этой страны генерал-майором Жан Поль Ньирубутама.

Также 17-20 марта 2025 года по приглашению Министерства обороны РК, делегация Министерства обороны Руанды посетила Казахстан во главе с начальником Департамента оборонных закупок полковником Э.Рутебука.

Посол Казахстана в Эфиопии и Постоянный представитель РК при Африканском Союзе Барлыбай Садыков встретился с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды О.Ндухунгирехе в рамках 38-го Саммита глав государств-членов Африканского союза 12 февраля 2025 года. На встрече дипломаты обсудили вопросы предстоящего официального визита Поля Кагаме для участия в работе AIF-2025.

Здесь надо сказать, что Казахстан значительно активизировал свою деятельность на Африканском континенте в период избрания на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы. Это был без преувеличения стресс-тест для отечественной дипломатии и хорошая школа.

Фото: ООН

Руанда была одной из стран, поддержавших нашу кандидатуру. В марте 2025 года Руанда также поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении в Алматы Центра ООН по ЦУР для стран Центральной Азии и Афганистана.

Словом, на внешнеполитическом треке инициативы Казахстана находят понимание партнеров из Руанды, и это тоже очень важный момент в сотрудничестве наших стран.

Что касается договорно-правовой базы – она включает несколько документов: Межправительственное соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов (сентябрь 2024 г.), Меморандум о сотрудничестве между МФЦА и Rwanda Finance Limited (сентябрь 2023 г.),Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями РК и Руанды (октябрь 2024 г.).

О Руанде и ее Лидере

Республика Руанда расположена в Восточной Африке. Население небольшое – всего 13,9 млн человек. Основные три этнические народности - хуту (85%), тутси (14%) и пигмеи (1%). На севере страна имеет общие границы с Угандой, на западе с Демократической Республикой Конго, на востоке с Танзанией, на юге с Бурунди. Поль Кагаме правит страной с 22 апреля 2000 года.

Фото: Wikipedia

В прошлом история Раунды омрачена войнами и геноцидом. История семьи Президента этой страны иллюстрирует потрясения, которые довелось пережить этой стране.

Поль Кагаме родился 23 октября 1957 года в префектуре Гитарама территории Руанда-Урунди, находившейся под управлением Бельгии (в настоящее время – Южная провинция Руанды). Родители Поля принадлежали к народности тутси.

В 1960 году семья Кагаме была вынуждена была покинуть Руанду, спасаясь от погромов со стороны хуту – этносоциальной группы, составляющей большинство населения страны. В Уганде, куда переехала семья Кагаме, к 1964 году проживало около 78 тыс. руандийских беженцев. Всего территорию Руанды в 1959-1964 годы покинули более 300 тыс. человек.

Кагаме сделал военную карьеру, прошел военную подготовку на Кубе, а в 1989 году был направлен на учебу в командно-штабной колледж в Форте Ливенворт (Канзас, США).

1 октября 1990 года началась Гражданская война в Руанде. Уже на второй день войны погиб лидер повстанцев и друг Кагаме Фред Рвигема. Кагаме оставил свою учебу в США и взял на себя командование повстанческой армией.

В июле 1994 года Поль Кагаме был назначен вице-президентом Руанды при Президенте Пастере Бизимунгу (хуту, военно-политическая организация «Руандийский патриотический фронт»), одновременно заняв пост министра обороны. В феврале 1998 года - он был избран председателем самого РПФ.

После создания Правительства национального единства в 1999 году, Руанда провела свои первые местные и президентские выборы.

17 апреля 2000 года на закрытом заседании членов Правительства и депутатов переходного Парламента Кагаме был единогласно избран Президентом.

В 2003 году в ходе референдума была утверждена новая Конституция Руанды, усилившая полномочия Президента. По итогам состоявшихся первых в стране всенародных и многопартийных выборов, Поль Кагаме остался на посту, получив поддержку 95,5% избирателей. А 9 августа 2010 года он был переизбран, набрав 93,08% голосов.

В декабре 2015 года на референдуме благодаря большинству голосов (98,3%) Поль Кагаме получил право вновь баллотироваться на пост Главы государства. По результатам голосования Кагаме 15 июля 2014 года был снова избран Президентом страны. А 15 июля 2024 году действующего Главу государства переизбрали на четвертый срок (99,18 % голосов избирателей).

Фото: instagram.com/paulkagame

Африканская Швейцария

Поль Кагаме подчеркивает свою приверженность сингапурской социально-экономической модели, предусматривающей стимулирование иностранных инвестиций и развитие человеческого капитала.

И сегодня Руанда привлекательная и для инвестиций, и для туристов страна. Любопытный факт: здесь запрещен ввоз пластиковых пакетов, есть свой аналог программы «Таза Қазақстан». В этой стране существует традиция под названием Умуганда, что переводится как объединение ради общей цели для достижения результата. Каждую последнюю субботу каждого месяца все жители страны занимаются уборкой территорий и развитием общественных пространств. Причем, выходят все: от представителей крупного бизнеса, видных политиков до Президента.

Можно отметить и присущую руандийцам взаимовыручку. Как и Казахстан – это многоконфессиональная страна, здесь мусульманские мечети соседствуют с христианскими церквями.

Есть и отличительные нюансы – на вывесках в магазинах и на стенах нарисовано то, чем в них торгуют. Эта традиция идет с тех времен, когда в стране было много людей, не знающих грамоты.

Но главное сокровище Раунды – это, конечно, природа. Некоторые называют эту страну африканской Швейцарией. Ведь она расположена на высоте более 1,5 километра над уровнем моря. Поэтому даже африканской жары вы здесь не встретите, средняя температура плюс 23 градуса по Цельсию.

Фото: Wikipedia

Туризм приносит немалые средства в казну. Например, чтобы посетить заповедник горных горилл, о котором мы писали выше, нужно заплатить 1,5 тысячи долларов с человека. При этом поток туристов не ослабевает. Часть вырученных средств расходуется на поддержку экосистемы.

В целом, если говорить об экономике за годы правления Кагаме, Руанда смогла преодолеть последствия затяжной гражданской войны и стать одной из самых динамичных экономик Африки. ВВП страны, за последующие тридцать лет вырос в 19 раз, увеличившись по данным Всемирного банка с 753 млн до 14,1 млрд долларов в 2023 году.

Словом, это очень интересная страна, находящаяся в поиске собственного пути развития.