Мажилис одобрил законопроект о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

Законопроект разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

- Финансовые преступления, покушаются на основы экономической стабильности. Профессиональные отмыватели используют всё более изощренные схемы для легализации своих преступных доходов, что усложняет работу. Это требует постоянной адаптации законодательства к новым вызовам, - отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

Так, законопроектом предусматривается:

- введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан») с закреплением уполномоченного органа;

- внедрение обязательства по направлению субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности;

- установление порога по операциям по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввозу в Республику Казахстан либо вывозу из Республики Казахстан культурных ценностей, а также операциям с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5000000 тенге.

Кроме того, систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма предлагается поделить на 2 уровня – национальную оценку, которую будет проводить уполномоченный орган по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании методологии, согласованной с уполномоченным органом.

Ранее мажилисвумен Екатерина Смышляева обратилась к Премьер-министру РК с депутатским запросом касательно индустрии цифровых активов. По ее словам, ограниченность легального оборота цифровых активов на фоне увеличения интереса к ним привелак замедлению развития инфраструктуры и росту теневого обмена.

Напомним, схему отмывания денег выявили в Костанае.