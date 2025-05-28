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    12:33, 28 Май 2025 | GMT +5

    Мажилис одобрил законопроект о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

    Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», передает корреспондент агентства Kazinform.

    отмывание денег
    Фото: freepik.com

    Законопроект разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

    - Финансовые преступления, покушаются на основы экономической стабильности. Профессиональные отмыватели используют всё более изощренные схемы для легализации своих преступных доходов, что усложняет работу. Это требует постоянной адаптации законодательства к новым вызовам, - отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

    Так, законопроектом предусматривается:

    - введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан») с закреплением уполномоченного органа;

    - внедрение обязательства по направлению субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности;

    - установление порога по операциям по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввозу в Республику Казахстан либо вывозу из Республики Казахстан культурных ценностей, а также операциям с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5000000 тенге.

    Кроме того, систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма предлагается поделить на 2 уровня – национальную оценку, которую будет проводить уполномоченный орган по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании методологии, согласованной с уполномоченным органом.

    Ранее мажилисвумен Екатерина Смышляева обратилась к Премьер-министру РК с депутатским запросом касательно индустрии цифровых активов. По ее словам, ограниченность легального оборота цифровых активов на фоне увеличения интереса к ним привелак замедлению развития инфраструктуры и росту теневого обмена.

    Напомним, схему отмывания денег выявили в Костанае.

    Теги:
    Терроризм Парламент Законопроекты Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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